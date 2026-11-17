Oribe Peralta aseguró que los 5 equipos de la Liga de Expansión MX que acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) están pagando las consecuencias de ignorar las advertencias para no firmar los documentos que los despojaron del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

El exdelantero de la selección nacional soltó esta declaración en vísperas de las audiencias clave que sostendrán los clubes rebeldes para intentar reinstalar la meritocracia deportiva en la Liga MX en una aventura que parece inútil para algo que ellos mismos provocaron.

ESTO FUE LO QUE DIJO ?



En entrevista con mediotiempo, Oribe Peralta, uno de los fundadores de la Asociación de Futbolistas Profesionales, compartió su sentir. Además, dijo que se les asesoró a los dueños de los equipos de la Liga de Expansión que no firmaran las actas de? pic.twitter.com/vonYKooqmM — MedioTiempo (@mediotiempo) November 17, 2026

Los equipos que presentaron este recurso de apelación ante el TAS son Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Mineros de Zacatecas. Estas 5 instituciones encabezaron la cruzada legal en busca de revertir el candado impuesto por los altos mandos del balompié azteca.

El exfutbolista de Santos, América, Chivas y del Tricolor compartió su postura sobre la ausencia de competencia entre ambas categorías con autoridad moral en el tema. Cabe recordar que el apodado Cepillo fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales en 2017, organismo creado para defender los derechos laborales de los jugadores en todas las divisiones del país.

Uno de los puntos centrales que abordó Peralta fue que se asesoró oportunamente a los dueños de la Liga de Expansión para que evitaran firmar las actas de asamblea, los convenios de adhesión para recibir el fondo de estabilización y los reglamentos anuales de la Federación Mexicana de Futbol. A pesar de las alertas, los directivos estamparon su rúbrica a cambio de los recursos económicos y hoy sufren los efectos legales de esa decisión.

ORIBE PERALTA LAMENTA EL CONVENIO QUE FACILITÓ LA DESAPARICIÓN DEL ASCENSO Y DESCENSO ?



El ex jugador, uno de los iniciadores de la Asociación de Futbolistas, recordó que cuando se puso en la mesa la propuesta hubo asesorías a los equipos de la Liga de Expansión para que no? pic.twitter.com/ezbEE40wON — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 17, 2026

El histórico atacante dejó claro que existen fuentes para corroborar que a los propietarios se les advirtió sobre el riesgo de aceptar aquel pacto. Sin embargo, también subrayó que, desde el plano estrictamente futbolístico, eliminar el ascenso y el descenso representó una mala determinación que le resta atractivo y justicia al deporte nacional.

Aunque reconoció que el futbol profesional no se rige únicamente por criterios de cancha, sino también por intereses financieros, Peralta afirmó que si estuviera en sus manos, buscaría de inmediato el regreso de la competencia abierta. No obstante, admitió que existe un plan de unificación de derechos que supuestamente sentará las bases económicas para reactivar el sistema en el futuro.

Más allá del pleito legal en el TAS, el exartillero lanzó un dardo directo contra los dueños de la categoría de plata al pedirles que primero garanticen los derechos básicos de sus planteles. Peralta cuestionó públicamente si todos los futbolistas de Expansión MX cuentan con seguro social y seguro de gastos médicos mayores, prestaciones indispensables para desempeñar su trabajo.

??? ¡ORIBE PERALTA SE PRONUNCIA SOBRE EL REGRESO DEL ASCENSO!



El exdelantero mexicano consideró que eliminar el ascenso deportivo fue una mala decisión y aseguró que se habría unido a la lucha para recuperar este derecho en el futbol mexicano.



Sus declaraciones llegan mientras? pic.twitter.com/wS0qXQKaiE — XEU Deportes (@xeudeportesmx) November 17, 2026

Finalmente, el exseleccionado mexicano hizo un llamado a que los directivos de la FMF y los propietarios de los clubes se sienten a dialogar para encontrar una salida negociada. Señaló que, ya sea a corto, mediano o largo plazo, restablecer el ascenso y el descenso será la única vía que realmente beneficie al futbol mexicano y a sus aficionados.

Seguir leyendo:

– Oribe Peralta cuestiona la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial de 2026

– Oribe Peralta revive la gloria olímpica y lidera triunfo de México sobre Brasil en el Estadio Azteca

– Oribe Peralta prioriza a los mexicanos por encima de los naturalizados











