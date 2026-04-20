Oribe Peralta revive la gloria olímpica y lidera triunfo de México sobre Brasil en el Estadio Azteca

El histórico Oribe Peralta volvió a ser protagonista en el Estadio Azteca, recordando sus hazañas olímpicas al marcar dos goles en la victoria de las leyendas de México por 3-2 frente a Brasil, en un partido cargado de nostalgia y figuras icónicas del fútbol internacional.

¡UN GOL HERMOSO!! ¡Como en los Olímpicos! 🥹⚽ Oribe Peralta empató el partido #ChoqueDeLeyendas pic.twitter.com/ZwCFBEQwUD — TUDN USA (@TUDNUSA) April 19, 2026

Oribe Peralta, figura del partido y símbolo del triunfo mexicano

El exdelantero, recordado por su actuación contra la verdeamarela en Londres 2012, fue clave en el triunfo del combinado liderado por Cuauhtémoc Blanco, al firmar un doblete que inclinó la balanza a favor del equipo mexicano. El otro tanto fue obra del “Matador” Luis Hernández, completando una noche memorable para los aficionados.

¡GRÍTALO CEPILLO! ¡GOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽⚽Doblete de Oribe y ante Brasil#ChoqueDeLeyendas pic.twitter.com/vAGOllsF9b — TUDN USA (@TUDNUSA) April 20, 2026

Por parte de Brasil, los goles llegaron gracias a Adriano y Kaká, en un equipo encabezado por el legendario Ronaldinho, quien fue uno de los jugadores más ovacionados del encuentro.

Un partido de leyendas lleno de nostalgia y espectáculo

El duelo reunió a figuras del fútbol de finales del siglo XX y principios del XXI, quienes disputaron dos tiempos de 40 minutos con pausas de hidratación, en un ambiente más relajado pero igualmente competitivo.

Aunque algunos mostraron el paso del tiempo, el talento seguía intacto. Cuauhtémoc Blanco, pese a no estar en su mejor forma física, generó peligro desde el inicio, mientras que Brasil tomó la ventaja con un gol de Adriano, tras una asistencia del propio Ronaldinho.

¡GOLAZO DE ADRIANO! ¡JUGADON DE RONALDINHO! 🔥🔥🇧🇷



Adriano le bombeó el balón a Oswaldo.#ChoqueDeLeyendas pic.twitter.com/tTXYCUpVyn — TUDN USA (@TUDNUSA) April 19, 2026

Ronaldinho conquista al Azteca una vez más

El astro brasileño fue el centro de atención. Con su característico estilo, regaló destellos de su magia antes de abandonar la cancha entre aplausos.

“Amo a México, más desde que viví en Querétaro, una etapa muy linda de mi vida; que llevó en mi corazón”, dijo Ronaldinho.

La sonrisa del futbol 🇧🇷⚽🪄



Ronaldinho reverencia a la afición presente luego de que lo ovacionara a instantes del inicio del amistoso entre leyendas mexicanas y brasileñas



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Goles, emociones y un final digno de leyenda

El empate mexicano llegó al minuto 18 gracias a Luis Hernández, quien aprovechó un pase de Jared Borgetti. Más tarde, Kaká devolvió la ventaja a Brasil con una definición precisa.

¡COMO LOS BUENOS VINOS ESTOS SEÑORES! 👌🔥



Borgetti sacó la magia y el Matador definió como lo que es, un GRANDE#ChoqueDeLeyendas pic.twitter.com/9r24xuBI5V — TUDN USA (@TUDNUSA) April 19, 2026

Tremendo gol de Kaká 🇧🇷⚽🪄



Guiño a sus épocas en el Milán, el crack brasileño pone el 2-1 de su equipo ante México



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Antes del descanso, Oribe Peralta empató de cabeza, evocando su histórica actuación en Londres 2012. Ya en la segunda mitad, el delantero selló la victoria con una jugada inteligente al minuto 63, tras anticipar la salida del portero Heurelho Gomes.

Más que un partido: una celebración del fútbol

El encuentro estuvo lleno de momentos emotivos y situaciones poco comunes en partidos oficiales. Uno de ellos fue protagonizado por el portero Julio César, quien tras recibir una falta de Miguel Layún, reaccionó con humor y camaradería, reflejando el espíritu del evento.

Este duelo no solo revivió grandes recuerdos, sino que reafirmó el cariño de la afición por sus ídolos, consolidando al Estadio Azteca como el escenario perfecto para celebrar la historia del fútbol.

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