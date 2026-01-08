Hierro, Morientes y Rafa Márquez anuncian partido de leyendas entre el Real Madrid y Barcelona en México

El Clásico de España cruzará fronteras y llegará a México con un evento histórico. Rafael Márquez, junto a los españoles Fernando Hierro y Fernando Morientes, anunció este miércoles la celebración del partido de exhibición entre leyendas del Real Madrid y el Barcelona, que se disputará el 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

El encuentro reunirá a figuras icónicas de ambos clubes en un espectáculo que promete nostalgia, calidad futbolística y una fuerte conexión emocional con la afición mexicana.

Las figuras confirmadas del Real Madrid y Barcelona

Entre los nombres confirmados por el Real Madrid, además de Fernando Hierro y Fernando Morientes, destaca la presencia del histórico portero Iker Casillas, campeón del mundo y referente absoluto del club blanco.

Por parte del Barcelona, el evento contará con Rafael Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández, tres pilares de una de las etapas más exitosas en la historia del club catalán.

“Estoy muy contento de anunciar este partido entre los dos mejores equipos del mundo. Un clásico de leyendas, un partido que se vive de una manera especial; estoy encantado de que se lleve a cabo en Guadalajara. Será un gran honor enfrentar al Real Madrid”, afirmó Márquez, ex defensa del Barcelona y actual ayudante del seleccionador de México, Javier Aguirre.

Copa de Leyendas: sede mundialista y escenario histórico

El encuentro ha sido denominado Copa de Leyendas y se jugará en el Estadio Akron, recinto que será una de las sedes del Mundial de 2026, donde albergará cuatro partidos, incluido el duelo entre España y Uruguay el 26 de junio.

Este contexto internacional eleva aún más el atractivo del partido y consolida a Guadalajara como una de las capitales futbolísticas del continente.

“Este partido significa mucho para mí, porque podré compartir con grandes compañeros y amigos en la cancha con un equipo con el que gané todo y alcancé mi cúspide profesional”, dijo Rafa Márquez.

Fernando Hierro y su vínculo especial con Guadalajara

Fernando Hierro, excapitán del Real Madrid y exdirector deportivo del Guadalajara entre 2022 y 2024, destacó la carga emocional que representa volver a la ciudad tapatía.

“Tengo un gran sentimiento por estar aquí, por el pasado que me unió al Guadalajara, mi hijo nació en esta ciudad en donde me trataron tan bien. Para mí, Chivas representó mucho. Guadalajara es una sede maravillosa, tiene un gran estadio y la cercanía del público mexicano harán de este juego una experiencia maravillosa”, subrayó Hierro.

Morientes promete espectáculo en el Clásico de leyendas

Por su parte, Fernando Morientes, tricampeón de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid y mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, celebró la oportunidad de volver a vestir la camiseta merengue.

“Es un placer estar en esta presentación. Estos partidos nos permiten sentirnos de nuevo futbolistas y llenarnos del cariño de la gente. Va a ser un gran placer volver a ponerme la camiseta del Real Madrid, ya no tenemos 25 años, pero vamos a intentar dar un gran espectáculo a toda la gente”, concluyó Morientes.

