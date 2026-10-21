Real Madrid golea en la Champions League como combustible para el clásico 265 contra el Barcelona

Con paso perfecto y la motivación hasta el tope, es como el Real Madrid avanza caminando en la fase de liga de la temporada 2026-27 de la UEFA Champions League tras devorarse vivo al RB Leipzig con un contundente marcador de 4-1.

Esta espectacular victoria no solo le dio 3 puntos de oro puro a los pupilos del estratega portugués José Mourinho en el torneo continental, sino que también sirvió para inspirar a la Casa Blanca de cara al salvaje compromiso liguero de este fin de semana ante el FC Barcelona en la edición 265 del Clásico Español.

Arda Güler taps home from the Kylian Mbappé assist and Real Madrid are cruising vs. RB Leipzig ??



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Para ponerle más pimienta al choque, hay que recordar que hasta el momento estas dos escuadras se han enfrentado en 264 ocasiones oficiales desde 1902, registrando un empate técnico absoluto con 106 victorias por bando y un total de 52 igualdades.

La única y muy ligera ventaja para los merengues radica en el goleo histórico, presumiendo 444 pepinos a favor de la causa madrileña por 441 anotaciones de los del bando azulgrana, unos números de verdadera locura que hacen arder la previa liguera.

Bernardo Silva is on hand to tap home for his first Real Madrid goal ??



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El mítico Estadio Santiago Bernabéu fue el escenario perfecto de un partido redondo en donde las estrellas Kylian Mbappé y Yan Diomandé se lucieron ante sus exigentes aficionados con 2 soberbios golazos de antología.

Por si fuera poco, el portugués Bernardo Silva firmó su primer tanto oficial vistiendo la camiseta blanca del cuadro merengue, mientras que la joya turca Arda Güler se encargó de ponerle la firma al otro gol de la noche madrileña, dejando en claro que la artillería pesada del campeón está afinada para lo que venga.

¡UNA OBRA MAESTRA DE UN ARTISTA! Golazo espectacular de Mbappé para sellar el tercero de Real Madrid vs. Leipzig.



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El duelo de titanes europeos comenzó bastante flojito y sin apuros reales para ninguno de los 2 bandos en la cancha, permitiendo que el rival de turno tuviera posesiones extremadamente largas sin desperdiciar esfuerzos físicos en la alta presión.

El trámite semilento provocó que se registraran muy pocas ocasiones claras de peligro en las porterías durante los primeros 15 minutos, aunque la primera mitad en España terminó con un total de cuatro disparos directos a puerta por bando antes de romper el cero.

La balanza se inclinó para los locales gracias a una gran combinación entre Güler y Mbappé en la zona frontal que terminó abriéndose hacia la banda derecha para que el charrúa Federico Valverde mandara un centro peligroso desde la línea de fondo.

El mediocampista turco recibió el balón de espaldas y sacó un disparo que el arquero Maarten Vandevoordt escupió de fea forma, un tremendo error que aprovechó Bernardo Silva para empujar el esférico a las redes y decretar el 1-0 justo al filo del descanso.

Los merengues se soltaron el pelo en la segunda mitad

La escuadra blanca aprovechó a la perfección las buenas sensaciones del partido para seguir atacando al comienzo de la segunda mitad del cotejo, encontrando el ansiado 2-0 definitivo gracias a una gran jugada fabricada por la banda izquierda.

¡¡¡NO HAY PALABRA PARA DESCRIBIR LA LOCURA QUE HIZO DIOMANDÉ!!! ¡¡INFERNAL VOLEA Y GOLAZO PARA EL 4-1 DE REAL MADRID VS. LEIPZIG!!



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El brasileño Vinícius cedió la pelota para Jude Bellingham y el inglés metió un centro preciso al segundo poste que conectó con la cabeza de Mbappé, cuyo remate no fue del todo perfecto, pero Arda Güler apareció debajo del travesaño para asegurar la anotación merengue.

Cuando todo parecía juzgado en la capital española, el atacante Kylian Mbappé certificó de forma categórica la victoria local y siguió engrosando sus brutales estadísticas goleadoras en el Viejo Continente a menos de 1 semana para la gala del Balón de Oro.

El único negrito en el arroz para el Madrid fue no mantener la portería en blanco en esta dura temporada europea, ya que el futbolista El Chadaille Bitshiabu descontó para la visita civil antes de que Diomandé aplicara la famosa ley del ex.

El costoso refuerzo defensivo de más de 100 millones de euros pasó lista de honor en el torneo de clubes más importante del planeta al prender una pelota de aire con una volea impresionante que dejó sin oportunidad al guardameta rival.

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Con este imponente triunfo, la escuadra merengue manda un serio aviso de advertencia a la ciudad condal, demostrando que sus delanteros andan con la pólvora encendida y listos para propinarle una dolorosa zancadilla a su eterno archirrival del fútbol español.

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