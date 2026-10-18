Real Madrid gana con solvencia al Sevilla a una semana del Clásico

El Real Madrid recuperó sensaciones en el Santiago Bernabéu con una victoria por 4-1 ante el Sevilla, en un encuentro en el que Arda Güler aportó la creatividad que el equipo necesitaba para recuperar el control del juego. A una semana del Clásico, el conjunto dirigido por José Mourinho encontró soluciones futbolísticas y mostró una versión más efectiva en ataque, con Kylian Mbappé y Diomande entre los protagonistas de la noche.

La modificación más importante llegó en el centro del campo. Después de cuatro partidos con Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni como principales responsables de esa zona, Mourinho apostó por Güler junto al francés, mientras el uruguayo pasó a ocupar el lateral derecho. El cambio permitió al equipo tener más posesión, generar mejores conexiones y encontrar espacios frente a un rival que comenzó el encuentro replegado.

El entrenador portugués explicó que la decisión respondió a señales que había observado durante partidos anteriores. «He cambiado algunas cosas, con una cierta lógica, había señales en partes de partidos que nos daban la indicación de que la cosa podría funcionar bien», señaló después del triunfo.

El Real Madrid necesitó media hora para romper el planteamiento defensivo del Sevilla. Hasta entonces, el conjunto visitante había conseguido limitar las oportunidades del equipo local e incluso tuvo una ocasión importante con un disparo de Rubén Vargas que terminó en el lateral de la red.

Güler destrabó el encuentro con un remate de zurda desde el borde del área, después de una combinación iniciada por Jude Bellingham y continuada por Diomande. El gol abrió espacios y permitió que los locales encontraran más caminos hacia la portería defendida por Odysseas.

ARDA GULER ARE YOU SERIOUS ??



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En el minuto 37, Mbappé amplió la ventaja. El francés recibió tras una combinación con Bellingham, se deshizo de Kike Salas con una ruleta y definió para establecer el 2-0 antes del descanso. Thibaut Courtois también tuvo que intervenir para evitar que el Sevilla recortara distancias en los últimos instantes de la primera mitad.

Mourinho destaca el rendimiento de Valverde y el potencial de Diomande

El Sevilla intentó reaccionar después del descanso, pero no consiguió aprovechar sus oportunidades. El Real Madrid recuperó progresivamente el control y encontró en Diomande una vía para atacar con mayor profundidad. Una de sus incursiones terminó con un penalti cometido por Castrín sobre Mbappé, quien convirtió el lanzamiento con una definición al estilo Panenka para colocar el 3-0.

Kylian Mbappé pulls off a Panenka to put the game to bed ? pic.twitter.com/R5rd7Y3UfJ — ESPN FC (@ESPNFC) October 18, 2026

Manu Bueno descontó para el Sevilla, pero Diomande respondió con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red y estableció el 4-1 definitivo. El marfileño volvió a mostrar su capacidad para superar rivales, aunque Mourinho considera que todavía debe mejorar en la definición y en la toma de decisiones cerca del área.

«Tiene mucho que mejorar, es joven, es todavía ‘naif’, un producto no acabado», afirmó el entrenador. También señaló que al atacante le cuesta levantar la cabeza y encontrar la mejor opción cuando llega a posiciones de peligro. Para ilustrar su evolución, lo comparó con Vinícius, a quien recordó durante sus primeros años en el Real Madrid antes de convertirse en un futbolista de primer nivel.

YAN DIOMANDE IS ON FIRE ?



A goal and an assist against Sevilla on Sunday, following an assist against Roma and a goal against Villarreal ? pic.twitter.com/8ZtCGTpeOq — ESPN FC (@ESPNFC) October 18, 2026

Mourinho también elogió a Valverde, quien jugó como lateral derecho y dejó su puesto en los minutos finales. «Es uno de los jugadores más multifuncionales que existe en el mundo del fútbol, puede jugar de todo con nivel altísimo. Hoy ha hecho un partido de un altísimo nivel», declaró.

El técnico explicó que buscaba un lateral con capacidad para avanzar y recorrer toda la banda, especialmente con Endrick situado en una posición más cercana a la de segundo delantero. Sobre Valverde, añadió que no necesita convencerlo de asumir distintas funciones dentro del equipo.

La noche dejó además una noticia importante para la defensa madridista: Éder Militão volvió a disputar un partido oficial después de varios meses de ausencia por una lesión muscular. El brasileño ingresó en el minuto 85 en sustitución de Valverde, con el marcador ya favorable por 4-1. Ambos futbolistas recibieron la ovación del Bernabéu.

Militão no jugaba desde el 21 de abril, cuando sufrió una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda durante un partido contra el Alavés. La lesión requirió una intervención quirúrgica el 28 de abril.

Con el triunfo ante el Sevilla, el Real Madrid afrontará la semana previa al Clásico después de recuperar el control del juego y encontrar una alternativa en el centro del campo. La actuación de Güler y el regreso de Militão fueron dos de las noticias más destacadas de una jornada en la que el equipo resolvió el partido con cuatro goles.

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