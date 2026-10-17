Un doblete contra Atlanta United deja a Messi a 64 goles de los 1,000

Lionel Messi amplió su cuenta goleadora con el Inter Miami y quedó a 64 tantos de alcanzar la marca de los 1,000 goles en su carrera, después de firmar un doblete en la victoria por 3-1 sobre el Atlanta United. El argentino llegó a 936 anotaciones y volvió a ser decisivo para un equipo que consiguió su tercer triunfo consecutivo en la MLS.

El capitán de las Garzas marcó dos veces en apenas cuatro minutos durante el segundo tiempo y elevó a 25 su registro de goles en la actual temporada de la liga estadounidense. Esa cifra le permite mantenerse como máximo artillero de la competición, además de liderar las estadísticas individuales del torneo.

El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium, escenario al que Messi regresó después de su participación con Argentina durante el Mundial de Norteamérica. En ese estadio, el futbolista había dado una asistencia clave en la victoria de la selección albiceleste frente a Inglaterra en las semifinales del torneo.

Esta vez, el protagonismo fue exclusivamente suyo durante el tramo decisivo del partido. Con sus dos anotaciones, el delantero encaminó el triunfo del conjunto dirigido por el argentino Cristian González frente al equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino, en un enfrentamiento entre entrenadores compatriotas.

Messi resolvió el partido con dos goles consecutivos

El Inter Miami consiguió abrir el marcador justo antes del descanso. Germán Berterame conectó de cabeza un centro enviado por el uruguayo Luis Suárez y puso en ventaja a los visitantes, que encontraron así el primer gol de una noche que terminaría dominada por la actuación del capitán argentino.

Atlanta tuvo una oportunidad para igualar en el minuto 51. El paraguayo Miguel Almirón estuvo cerca de marcar, pero el guardameta Dayne St. Clair intervino para evitar el tanto y conservar la ventaja de las Garzas.

MESSI. This is what he does. ? pic.twitter.com/IEjdmpnRRh — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Cinco minutos después, Messi comenzó a ampliar la diferencia con una acción individual que recorrió buena parte del campo. El argentino arrancó desde la línea del centro del campo, combinó con Berterame y se abrió paso entre los rivales antes de definir con la zurda. La jugada incluyó incluso un regate a su propio compañero antes de que el balón terminara en la portería.

El segundo tanto personal llegó en el minuto 60. Con una acción de características similares, Messi avanzó entre los defensores dentro del área y completó su recorrido con un remate que dejó sin opciones al arquero del Atlanta United.

Messi on the break 1v1? Good luck.



Leo has his brace. ?? pic.twitter.com/CoI15KzLpw — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

El equipo local consiguió descontar en el minuto 89, cuando Fafa Picault, exjugador del Inter Miami, convirtió un penalti. La anotación no cambió el desenlace y el conjunto visitante se llevó la victoria por 3-1.

El resultado permitió al Inter Miami alcanzar los 55 puntos y mantenerse en la segunda posición de la Conferencia Este. El equipo se encuentra a once unidades de Nashville, que ocupa el primer puesto de la clasificación.

La actuación también reforzó los números individuales de Messi, quien suma 935 y 936 goles en los registros citados para su carrera, según el recuento presentado tras el encuentro. El argentino está nominado al Balón de Oro, distinción que ha conquistado en ocho ocasiones.

Con 25 goles en la MLS durante esta temporada, el delantero continúa al frente de la tabla de anotadores y mantiene abierta la carrera hacia una cifra redonda: los 1,000 tantos. Cristiano Ronaldo, por su parte, figura con 980 goles, de acuerdo con los números incluidos en el balance.

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