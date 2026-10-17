Gilberto Mora es cobijado por la magia de Messi mientras se alista para regresar con Xolos

Vaya manera de acariciar el cielo con las manos para la joya de la corona de la frontera mexicana, pues resulta que el juvenil Gilberto Mora se tomó el tiempo para colgar un emotivo mensaje en sus plataformas digitales donde agradeció con el corazón en la mano al mismísimo Lionel Messi.

El motivo del agradecimiento fue por haber puesto sus ojos en su talento y sumarlo de forma oficial a su prestigioso y selecto grupo de elegidos a nivel internacional en una alianza que ha dejado a toda la fanaticada azteca con el ojo cuadrado.

El habilidoso y talentoso mediocampista surgido de la cantera de los Xolos de Tijuana no pudo ocultar su enorme emoción al verse integrado en la tercera temporada de la famosa iniciativa publicitaria de la marca alemana de las tres franjas,

En dicha misiva aseguró ante todos sus millones de seguidores que es un absoluto honor y un auténtico sueño cumplido el poder saltar a las canchas portando las exclusivas armas que diseñaron meticulosamente en honor al astro rey de Rosario.

Por el lado meramente deportivo, la fiel afición de la jauría ya se truena los dedos esperando el ansiado regreso de su pequeño motor de apenas dieciocho años de edad, quien lamentablemente se ha tenido que chutar los últimos compromisos desde la helada congeladora debido a unas molestas cargas físicas de esas que atacan a los jóvenes y que incluso lo terminaron marginando por completo de las recientes e importantes convocatorias con el representativo nacional tricolor.





¡Gilberto Mora, orgulloso de ser elegido por Lionel Messi! ?? pic.twitter.com/q47qhopt5Q — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 17, 2026

Aunque en el nido fronterizo prefieren llevarse las cosas con pincitas para cuidar al máximo a su activo más valioso de la plantilla y evitar una recaída mayor que arruine su prometedor futuro, los reportes de los entrenamientos señalan que el retorno a las canchas del famoso Morita es prácticamente inminente y podría darse a mitad de semana cuando les toque medirse frente al Toluca o bien guardarlo un poquito más para el choque del domingo veinticinco ante Santos.

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