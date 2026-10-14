Gilberto Mora festejó su cumpleaños, pero sin el regalo de las ofertas europeas

Este miércoles se cumplió la tan mencionada fecha de cumpleaños 18 de Gilberto Mora, donde supuestamente aparecerían las ofertas europeas para la nueva joya del futbol mexicano. Pero lo que debió ser una noticia que se esparciría como reguero de pólvora jamás llegó a las oficinas de la frontera.



La razón es muy simple y representa un duro golpe en las ilusiones de miles de aficionados nacionales que han colocado sus esperanzas en el talento del jugador de Xolos. La realidad indica que Mora arrastra un historial de lesiones que pondría en riesgo el dinero invertido por el juvenil.

??? ¡GILBERTO MORA YA ES MAYOR DE EDAD!



? La joya del futbol mexicano cumple 18 años, su futuro comienza a generar aún más expectativa y varios clubes han sido vinculados con su fichaje.



? ¿Llegó el momento de dar el salto al fútbol europeo?#LigaMXTelemundo pic.twitter.com/klCp33ywFt — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 14, 2026



El talentoso mediocampista, con una brillante trayectoria que incluye 3 juegos en el pasado Mundial 2026, esperaba que este miércoles 14 de octubre apareciera su representante Rafaela Pimenta. El plan era anunciar que el Arsenal o el Manchester City pondrían sobre la mesa la oferta formal.



Los reportes de la prensa internacional apuntaban a una cifra cercana a los 50 millones de dólares como un posible contrato a largo plazo para el habilidoso futbolista. Por el contrario, el día pasó sin que llegara esa llamada telefónica que detonara el bombazo del año.



Gilberto Mora continuará en las filas de los Xolos de Tijuana en el circuito local y ahora deberá esperar pacientemente al mercado de fichajes del verano. En esa ventana se analizará si su crecimiento futbolístico y biológico sigue hacia arriba, como todo el mundo espera en el país.



El joven jugador de la escuadra fronteriza ha lidiado con severos problemas físicos que afectaron su mayor desarrollo en el terreno de juego durante los últimos meses. Entre los principales padecimientos del canterano de la jauría destacan cuadros de pubalgia, molestias en la espalda y el tobillo.

Desafortunadamente, los cañonazos millonarios de dinero solo han sido humo manejado por un sector de la prensa deportiva en las plataformas digitales. Hasta el momento, ninguna institución del viejo continente ha alzado la mano de forma oficial para poner las cartas sobre la mesa.

? ¡QUE INICIEN LAS OFERTAS!



? Gilberto Mora cumple la mayoría de edad y la Premier League sería el primero en querer ir por el mexicano,



Los detalles aquí ??https://t.co/6WkLpzUnwB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 14, 2026

Los visores del extranjero reconocen que el canterano fronterizo posee un talento indiscutido con el esférico en los pies. Sin embargo, en las altas esferas de las ligas europeas todavía se resisten a dar el brazo a torcer y arriesgar su presupuesto por el juvenil mexicano.

¡Hay que darle calma a Morita! ?



Rafaela Pimenta aseguró que el cumpleaños de Gilberto Mora no es el momento para anunciar un posible fichaje a Europa. ???



¿O sí? ?



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La representante de Gilberto Mora, Rafaela Pimenta, se pronunció sobre la ausencia de ofertas formales y pidió dejar tranquilo al jugador para permitir que las propuestas fluyan de forma natural. Asimismo, la agente señaló que aún no es el momento oportuno para anunciar ningún avance respecto al futuro del mediocampista mexicano.

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