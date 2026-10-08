La representante de Gilberto Mora no suelta prenda sobre las supuestas grandes ofertas

La representante Rafaela Pimenta decidió guardar sus cartas de manera estratégica ante el tremendo alboroto por el futuro de Gilberto Mora, luego de que se filtrara una propuesta económica que rompería todas las vitrinas financieras de nuestro balompié por la joya mexicana.

La mandamás de la prestigiosa agencia internacional One Sarl, quien heredara el imperio de representación tras el sensible fallecimiento del legendario promotor Mino Raiola en 2022, se apegó de forma estricta a sus códigos profesionales para declinar cualquier confirmación sobre el supuesto trato cerrado que colocaría a su joya azteca en las filas de la exigente Premier League.

La postura de Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, a los rumores de un traspaso millonario https://t.co/ReIyPXCH0J pic.twitter.com/aGRUfEzfQO — Bolavip México (@BolavipMex) October 7, 2026



El hermetismo total adoptado por la estratega sudamericana, lejos de apagar el fuego en las plataformas digitales, no ha hecho más que echarle más gasolina a la hoguera de las especulaciones, ya que fuentes muy cercanas al nido fronterizo aseguran que las pláticas con el histórico Liverpool de Inglaterra se encuentran en una etapa sumamente avanzada y con cifras de auténtica locura.



Los reportes que circulan con fuerza en los principales diarios deportivos apuntan a que los Reds pusieron sobre la mesa una propuesta formal que superaría los cincuenta millones de dólares para asegurar los servicios del mediocampista ofensivo de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, una cantidad que pulverizaría cualquier récord previo de transferencias directas hacia el Viejo Continente.



El ambicioso proyecto que cocina Pimenta para la joven maravilla mexicana no se limita simplemente a cosechar un cheque multimillonario, sino que la prioridad radica en asegurar un entorno de desarrollo ideal que le garantice minutos constantes sobre el terreno de juego, evitando a toda costa que el canterano termine congelado en la banca o prestado a escuadras de menor categoría.



La tirada de la representación de Mora es emular las inteligentes fórmulas de crecimiento que en su momento aplicaron con monstruos de la élite mundial como Erling Haaland, buscando de una vez por todas que al futbolista nacido en territorio azteca se le valore y cotice con el mismo respeto financiero que suelen recibir las promesas emergentes de Brasil o Argentina.

??? Rafaela Pimenta when asked if Liverpool have made an offer for Gilberto Mora: “Please understand that I don’t comment on transfer rumours. I won’t say anything at all about the transfer of any player. Thank you very much for your understanding.” #LFC pic.twitter.com/g4iR40ExuA — Liverpool Zone (@TheLpoolZone) October 7, 2026



La cuenta regresiva para conocer el destino oficial del seleccionado nacional está marchando a una velocidad vertiginosa, puesto que el juvenil cumplirá los dieciocho años de edad el próximo catorce de octubre, alcanzando la mayoría de edad que reglamentariamente exige la FIFA para poder estampar su firma en un contrato internacional y armar las maletas en el mercado invernal.

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