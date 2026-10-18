América anunció la renovación del uruguayo Brian Rodríguez

Brian Rodríguez continuará ligado al Club América tras firmar una extensión de contrato que lo vincula con las Águilas hasta 2030. El acuerdo llega después de un mercado de verano en el que el atacante uruguayo recibió propuestas para salir de México, entre ellas una del Ajax de Países Bajos y otra procedente de Medio Oriente.

La continuidad del extremo había generado incertidumbre durante las últimas semanas, pero finalmente el futbolista y la directiva azulcrema llegaron a un entendimiento para prolongar su relación. El club confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde destacó que seguirá contando con el jugador conocido como Rayito.

“Tenemos Brian Rodríguez para rato. Rayito renovó con Club América. Sigamos rompiéndola juntos”, publicó la institución mexicana.

El propio delantero expresó su satisfacción por permanecer en el equipo al que llegó en 2022. “Muy feliz de seguir con ustedes, en casa, el mejor lugar. Vamos por más”, manifestó durante la extensión de su vínculo.

Aunque el nuevo contrato establece una relación hasta 2030, la renovación no significa necesariamente que Rodríguez permanecerá en el América durante todo ese periodo. El acuerdo conserva cláusulas que permiten una eventual salida hacia Europa si aparece una propuesta conveniente para el futbolista y para el club.

¡Tenemos Brian Rodríguez para rato! ???



Rayito renovó con el Club América. Sigamos rompiéndola juntos, Águila. ? pic.twitter.com/Q7GrHqICw1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

Los títulos y el interés desde el extranjero marcaron su continuidad

La posibilidad de abandonar el fútbol mexicano estuvo presente durante el último mercado de pases. Entre las propuestas recibidas por el uruguayo figuró una del Ajax, una opción que le habría permitido disputar la Champions League. También llegó una oferta desde Medio Oriente que, según la información proporcionada, le habría garantizado una importante seguridad económica para el resto de su vida.

Rodríguez optó por continuar en el América. Semanas antes de oficializarse la renovación, el atacante ya había expresado que estaba feliz en el club y que ninguna de las propuestas recibidas había sido suficiente para convencerlo de marcharse.

Su permanencia también prolonga una etapa en la que el futbolista consiguió consolidarse como una pieza importante del conjunto azulcrema. Desde su llegada en 2022, acumula 165 partidos disputados y 45 goles con la camiseta del América.

Durante ese periodo levantó cinco títulos oficiales. El extremo formó parte del equipo que consiguió el tricampeonato bajo la dirección de André Jardine y también celebró los campeonatos de Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.

Su paso por el club coincidió, además, con su crecimiento en la selección de Uruguay, a la que llegó después de incorporarse al América. Esa trayectoria le abrió la oportunidad de disputar una Copa del Mundo durante el verano anterior.

Rodríguez venía de protagonizar una de sus últimas actuaciones antes de la renovación con un gol que destacó por la ejecución individual. El atacante inició la jugada por la izquierda, recortó hacia el centro y disparó con fuerza y a ras de suelo hacia el primer poste, en un encuentro que terminó con victoria de su equipo por 5-3.

La anotación le permitió alcanzar siete goles en la temporada, repartidos en 14 partidos: cuatro correspondientes a la Liga MX y tres a la Leagues Cup. Con esa cifra igualó a Henry Martin, quien había abierto el marcador mediante un penalti en el minuto 24.

El tanto también puso fin a una sequía goleadora de poco más de un mes. Su última anotación había llegado el 13 de septiembre, durante la derrota por 4-3 frente a Cruz Azul, el único tropiezo del América en el Apertura mencionado en la información.

Con el nuevo acuerdo, las Águilas aseguran la continuidad contractual de uno de sus atacantes más productivos, aunque mantienen abierta la posibilidad de una futura transferencia si se cumplen las condiciones previstas.

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