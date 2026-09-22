Mbappé revela que estuvo cerca de fichar por Liverpool: su madre quería verlo en Anfield

Kylian Mbappé reveló que estuvo cerca de convertirse en jugador del Liverpool cuando todavía militaba en el Mónaco, antes de decidir su llegada al Paris Saint-Germain en 2017.

En una entrevista con The Athletic, el delantero del Real Madrid recordó las negociaciones que mantuvo con el club inglés cuando tenía apenas 18 años y explicó que su madre era una gran admiradora de Jürgen Klopp y quería que continuara su carrera en Anfield.

“Fue cuando jugaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión. Y sí, estuve cerca del Liverpool. Mi madre era una gran admiradora de Jürgen Klopp y su destino favorito para mí era el Liverpool. Quería que fuera allí”.

La familia de Mbappé llegó a involucrarse directamente en las conversaciones. Su madre viajó a Liverpool, visitó el estadio y asistió a partidos para conocer el ambiente que habría rodeado al futbolista si finalmente hubiera aceptado la propuesta del conjunto inglés.

La madre de Mbappé quedó encantada con Anfield

El delantero francés explicó que su madre incluso acudió sola a algunos encuentros en Anfield porque quería conocer de primera mano el ambiente del estadio.

“Ella fue allí para la primera fase de las negociaciones. Visitó la ciudad, fue al estadio y conoció a la gente. Decía: ‘Es un club maravilloso, todo el mundo es muy amable; es un club familiar, un gran club'”, dijo.

“Fue a Anfield y quedó maravillada. Vio algunos partidos sola para sentir el ambiente, porque quería imaginarme en ese estadio.

“Estábamos hablando todo el tiempo. ‘¿Qué te parece, mamá?’. Ella decía: ‘Para mí, tienes que ir al Liverpool‘. Yo respondía: ‘¡Vale, vale, vale!’, porque Jürgen Klopp era un entrenador increíble. Lo conocí y tuve una relación maravillosa con él. Le tenía un gran respeto”.

Kylian Mbappe's career could have taken a different path in 2017 with a move to Liverpool, at the age of 18. Was it close? Well, close enough that his mum, Fayza Lamari, doubling up as his agent, had more than one reconnaissance trip to Merseyside and recommended that he made the? pic.twitter.com/Bg2vbYJ1Xo — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 22, 2026

Jürgen Klopp también intentó convencer a Mbappé

Las negociaciones llegaron a tal punto que Mbappé se reunió con Klopp para conocer el proyecto del Liverpool.

El propio técnico alemán contó anteriormente que una delegación del club viajó desde Blackpool hasta Niza para encontrarse con el joven delantero y su familia. Klopp recordó aquella operación como uno de los grandes fichajes que el Liverpool estuvo cerca de concretar.

“El Liverpool realmente hizo todo lo posible. Simplemente volamos en círculos, hablamos con la familia y disfrutamos de una comida deliciosa. No podíamos dejarnos ver”.

“Volamos en círculos —fue genial— ¡y luego él se fue a París!”.

Mbappé también recordó aquel encuentro y explicó que Klopp llegó a presentarle su proyecto mientras ambos se encontraban en un avión.

“Recuerdo que estábamos en el avión y dábamos vueltas en el aire mientras él me explicaba su proyecto”.

¿Por qué Mbappé rechazó al Liverpool?

A pesar del interés del club inglés y de la insistencia de su madre, Mbappé decidió que su siguiente destino debía ser París.

“No le hice caso porque quería jugar en mi ciudad, París. No quería irme de mi país antes de haberme hecho un nombre. Pero sí, mi madre siempre decía: ‘Liverpool… vas a estar allí, jugando en Anfield, va a ser increíble para ti’. Y yo respondía: ‘¡Vale!'”.

El atacante explicó que también tenía otras propuestas y que consideraba que cualquiera de los grandes clubes interesados podía ser una buena opción para su carrera.

“Le dije: ‘No hace falta que me convenzas. Eres Jürgen Klopp, es el Liverpool, un gran club; así que, por supuesto, si estoy aquí es porque tengo cierto interés. Pero tengo otras cosas, otros proyectos, que también son buenos’.

“Le dije: ‘Cualquier decisión que tome será buena, porque estamos hablando de algunos de los clubes más grandes del mundo’.

“Es una historia curiosa. Pero al final decidí irme al PSG porque, para mí —que nací y crecí en París—, no había mejor sensación que demostrar que podía ser una estrella en mi propia ciudad”.

Mbappé terminó en el PSG antes de llegar al Real Madrid

Finalmente, el francés eligió al Paris Saint-Germain. El club parisino incorporó a Mbappé procedente del Mónaco en 2017 mediante una cesión con una opción de compra de 180 millones de euros.

Después de cuatro temporadas en París, el delantero dejó el PSG y finalmente fichó por el Real Madrid en 2024.

Antes de su llegada al conjunto blanco, Mbappé ya había reconocido públicamente que sus opciones en 2017 incluían al PSG y al Real Madrid, aunque ahora reveló con mayor detalle hasta qué punto estuvo involucrado el Liverpool en aquella decisión.

La elección terminó definiendo el siguiente capítulo de su carrera: en lugar de trasladarse a Inglaterra con Klopp, Mbappé permaneció en Francia y comenzó su etapa como una de las principales figuras del PSG.

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