Kylian Mbappé celebra la llegada de Zinedine Zidane a Francia con un significativo mensaje

La llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección de Francia ya provocó la primera reacción de una de las máximas figuras del futbol francés. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y actual capitán del combinado nacional, celebró el nombramiento del estratega con un mensaje publicado en redes sociales.

El atacante compartió una imagen de Zidane acompañada del escudo de la Federación Francesa de Futbol (FFF) y una frase que rápidamente se volvió viral entre los aficionados franceses.

El mensaje de Mbappé para Zidane

A través de su cuenta de Instagram, Kylian Mbappé dio la bienvenida al nuevo entrenador de la selección de Francia con un breve, pero significativo mensaje: “Bienvenido a tu casa”.

La publicación apareció pocas horas después de que la Federación Francesa de Futbol confirmara de manera oficial la llegada de Zinedine Zidane, quien dirigirá al equipo nacional hasta la Copa del Mundo de 2030.

Zidane todavía no define al capitán de Francia

Aunque Kylian Mbappé porta actualmente el gafete de capitán de la selección de Francia, Zinedine Zidane explicó durante su presentación que todavía no ha tomado una decisión sobre quién desempeñará ese rol en su gestión.

El entrenador reveló que aún no ha conversado con los futbolistas, incluido el delantero del Real Madrid, por lo que el tema será analizado en las próximas semanas.

¡Ya habrá tiempo de ir con Donatello! ?



Zinedine Zidane confirmó que no ha tenido contacto con Kylian Mbappé luego de convertirse en DT de Francia. ? pic.twitter.com/23fL7zk8Eu — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 28, 2026

Mbappé recibió la capitanía durante la etapa de Didier Deschamps, después del retiro internacional del portero Hugo Lloris tras la final de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Zidane enfrentará retos desde el inicio de su ciclo

Además del aspecto deportivo, la llegada de Zinedine Zidane al frente de la selección de Francia también ha generado comentarios por temas extracancha.

El nuevo entrenador mantiene desde hace tres décadas una relación comercial con Adidas, una marca distinta a la que viste actualmente al combinado francés. Pese a ello, el estratega dejó claro que no tiene previsto romper ese vínculo.

Otro de los temas que ha llamado la atención es que el salario de Zidane estará por encima del límite fijado recientemente por el Parlamento francés para los empleados federativos, situación que no impidió que fuera elegido como sucesor de Didier Deschamps.

Con el respaldo público de Kylian Mbappé y un contrato vigente hasta la Copa del Mundo de 2030, Zinedine Zidane inicia una nueva etapa con el objetivo de mantener a la selección de Francia entre las principales potencias del futbol internacional.

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