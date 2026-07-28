Zinedine Zidane llega al banquillo de Francia y revela cómo jugarán Les Bleus: “Se parecerá a lo que he hecho en el Madrid”

Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Francia y dejó claro cuál será la identidad que buscará imprimir al equipo. El exestratega del Real Madrid aseguró que su proyecto estará basado en la filosofía que desarrolló durante su etapa en el futbol español.

Durante su primera conferencia de prensa al frente de los galos, el campeón del mundo en 1998 explicó que su experiencia en España será una de las principales referencias para construir a la selección francesa.

Zidane anticipa el estilo de juego que tendrá Francia

El nuevo seleccionador aseguró que su propuesta mantendrá muchas similitudes con la que mostró durante sus años en el Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos como entrenador.

“Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente (…) En cuanto a mi estilo ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica”, dijo el técnico durante la rueda de prensa de su presentación.

El francés también explicó que buscará trasladar su liderazgo del terreno de juego al banquillo.

“En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banquillo por mi experiencia, por lo que he logrado, por lo que creo ser como entrenador”, afirmó.

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Retour sur les premiers mots de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’Équipe de France ??? pic.twitter.com/CvGCGk2J7B — Equipe de France ?? (@equipedefrance) July 28, 2026

Zidane asegura que dirigir a Francia era su gran objetivo

Zinedine Zidane reconoció que convertirse en entrenador de la selección de Francia representaba el siguiente paso natural en su carrera y reveló que rechazó propuestas de clubes mientras esperaba esta oportunidad.

“En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado”, añadió.

El nuevo estratega también dedicó palabras de reconocimiento a Didier Deschamps, aunque dejó claro que su gestión tendrá un sello propio.

“Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la selección siga ganando”, complementó.

Zidane también habló sobre España

El técnico francés recordó la eliminación de la selección de Francia frente a España en las semifinales del pasado Mundial, aunque aseguró que ese resultado no condicionará su proyecto.

“Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que ganar a España. Hay que ganar a todos. España es un equipo aguerrido, conozco bien como evoluciona el fútbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre”, dijo.

Con estas declaraciones, Zinedine Zidane dejó claro que su prioridad inmediata será preparar los próximos compromisos oficiales de la selección de Francia, con una idea de juego basada en el equilibrio, el protagonismo ofensivo y la experiencia adquirida durante su exitosa etapa en el Real Madrid.

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