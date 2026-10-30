Diego Simeone frena la euforia sobre los minutos del mexicano Obed Vargas en España

Diego Pablo Simeone, técnico argentino del Atlético de Madrid, reconoció que Obed Vargas tiene mucha calidad y que está trabajando fuerte para ganarse un lugar, pero la realidad es que el estratega sudamericano dio muy pocas opciones de que el juvenil mexicano pueda aparecer con más frecuencia en la cancha debido al tremendo peso específico de la plantilla colchonera, donde cada día se vive una competencia a muerte en los entrenamientos.

El timonel compareció ante los medios de comunicación en la víspera de visitar al Levante y, aunque sí se acordó del mediocampista azteca, fue únicamente para referirse a él como uno de los tantos centrocampistas que compiten por un puesto, mencionándolo al último de la lista y dejando claro que tiene escasas probabilidades de ser titular en el siguiente partido liguero.

¡Última sesión antes de viajar a Valencia! pic.twitter.com/SZNQNGI6Zg — Atlético de Madrid (@Atleti) October 30, 2026

El estratega colchonero dejó en claro que la escuadra se mantendrá bajo la estricta línea de ir partido a partido, reconociendo la enorme dificultad que representará medirse ante un rival fuerte en su propio patio y que tiene perfectamente claro a qué jugar sobre el terreno.

Asimismo, Simeone admitió la complejidad de mantener la concentración del plantel tras el reciente y trágico accidente ferroviario, manifestando un profundo respeto y solidaridad hacia las familias afectadas por las pérdidas de cara a los duelos de alta intensidad que se avecinan en la exigente agenda futbolística de la temporada en España.

Al profundizar en los nombres del mediocampo, el técnico argentino explicó que la competencia interna es feroz, detallando que futbolistas como el danés Morten Hjulmand vienen trabajando a marchas forzadas para ganarse un sitio junto a referentes consolidados como Koke, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, quienes atraviesan un nivel extraordinario.

El timonel incluyó en ese pelotón de infantería a las opciones de repuesto con Mendoza y Obed Vargas, argumentando que ambos poseen la personalidad necesaria para apoyar al grupo cuando se requiera, pero insistiendo en que todavía necesitan mostrar su mejor versión y mantenerse involucrados en el día a día para brindarle un verdadero crecimiento táctico a la institución de Riad.

Respecto al cargado calendario que obliga al cuadro de Madrid a disputar dos partidos de alta tensión frente al Barcelona en un lapso de quince días debido a las modificaciones por la Supercopa, el sudamericano le restó drama a la situación y afirmó que están acostumbrados a la carga física.

En ese mismo sentido de paciencia se refirió al caso del juvenil Arnau, recordando que el salto de categoría no es nada sencillo y que deberá demostrarle al cuerpo técnico su crecimiento en los entrenamientos cotidianos antes de exigir oportunidades en el primer equipo, compitiendo directamente con figuras de la jerarquía de Ademola Lookman.

Para cerrar la comparecencia ante la prensa, Diego Simeone analizó el cambiante plano de la clasificación general y sentenció que es sumamente complejo que un plantel alcance el cien por ciento de rendimiento en torneos tan largos, por lo que la correcta gestión de los cambios y la dosificación de los esfuerzos físicos serán determinantes para alcanzar las metas trazadas.

Último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de visitar al Levante. Koke y Cardoso no entrenan con el grupo. Ejercicio de los jugadores siguiendo las instrucciones del 'profe' Luis Piñedo. Imagen: @nachodonado #ClubUria pic.twitter.com/CWf4pcS2FK — Rubén Uría (@rubenuria) October 30, 2026

El estratega argentino prefirió no centrarse en el desempeño de otros clubes de la Liga, advirtiendo de forma madura que en el campeonato suceden momentos buenos, malos y regulares, por lo que aquellas escuadras que consigan salir más rápido de los baches de dificultad serán las que terminen compitiendo de verdad por levantar el título.

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