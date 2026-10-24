Obed Vargas no convence al Cholo Simeone y suma otra fecha para el olvido en el Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano Obed Vargas no convence en lo absoluto al director técnico Diego Simeone y vive un panorama sumamente sombrío en el Atlético de Madrid tras quedarse congelado en la banca durante el triunfo colchonero ante el Deportivo La Coruña.

Las alarmas están encendidas para el juvenil azteca en esta campaña, donde la desconfianza del estratega argentino es tan evidente que apenas le ha permitido disputar doce penosos minutos frente al Stuttgart en la Champions League.

Obed Vargas ?? suplente ante el Deportivo de A Coruña en la jornada 10 de LaLiga ??.



Pese a las bajas en el centro del campo, el mediocampista mexicano sigue sin ser contemplado por Diego Simeone como titular.??



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La alarmante falta de juego del volante nacional contrasta radicalmente con el protagonismo que presumió la temporada anterior, donde aprovechó al máximo las oportunidades para ganarse el respeto del entorno ibérico.

A pesar de que el Cholo aplaude públicamente su compromiso en los entrenamientos diarios, asegurando que su oportunidad llegará en cualquier momento, la realidad dicta que el timonel sudamericano le tiene las puertas del rectángulo verde completamente cerradas.

La situación del seleccionado mexicano se ha vuelto insostenible si se toma en cuenta el extenuante calendario que afronta la escuadra madrileña entre los compromisos de LaLiga y el torneo continental europeo.

OBED SIGUE BORRADO Y EL ATLÉTICO GANA ?????



Atlético de Madrid venció 1-0 al Deportivo La Coruña, en la jornada 10 de LaLiga.



El mexicano, Obed Vargas permaneció en la banca durante todo el encuentro.



Atlético de Madrid llegó a 25 puntos y es segundo en la tabla general. ? pic.twitter.com/ECrF0KgWXY — Somos La Reta ?? (@SomosLaReta) October 24, 2026

A pesar de las constantes rotaciones obligatorias que realiza el cuerpo técnico para dosificar el esfuerzo de la plantilla estelar, el nombre del canterano azteca sigue borrado de las alineaciones, acelerando los rumores de una inminente salida invernal.

Mientras el entorno del futbolista urge un cambio de aires para enero a fin de salvar su carrera, los colchoneros sufrieron de más para vencer por la mínima diferencia al recién ascendido cuadro de La Coruña.

El conjunto local manejó los hilos del encuentro durante gran parte del primer tiempo en el Estadio Metropolitano, pero careció de la profundidad necesaria para abrir el cerrojo defensivo impuesto por la zaga visitante.

Fue hasta los albores del complemento que las modificaciones ordenadas desde el banquillo colchonero rindieron frutos inmediatos gracias a una soberbia anotación firmada por el delantero argentino Julián Álvarez.

Tras romper el cero en la pizarra, los rojiblancos controlaron el esférico de la mano de Álvarez e intentaron liquidar el pleito al minuto 65, pero la falta de contundencia estiró el drama y el suspenso hasta la recta final.

APLAUSOS Y TELARAÑAS: ¡JULIÁN ÁLVAREZ VOLVIÓ AL GOL EN EL METROPOLITANO CON EL ATLÉTICO DE MADRID Y SU GENTE LO FESTEJA!



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El Depor intentó reaccionar con orgullo herido echando toda la carne al asador, pero la zaga madrileña neutralizó con oficio los tibios embates para amarrar tres unidades de oro en el campeonato de España.

El silbatazo final decretó la victoria del Atlético de Madrid, consumando otro fin de semana de pesadilla para un Obed Vargas que vio los noventa minutos desde la congeladora y cuya aventura europea pende de un hilo.

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