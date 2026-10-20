Julián Álvarez rompe sequía goleadora y Obed Vargas debuta con el Atlético de Madrid vs. Stuttgart

La paciencia del mediocampista mexicano Obed Vargas por fin rindió frutos en la alta alcurnia de Europa tras comer banca durante 317 minutos antes de que el estratega Diego Cholo Simeone lo mandara a la cancha en el empate 1-1 del Atlético de Madrid frente al Stuttgart en la UEFA Champions League.

El ansiado ingreso a las acciones por parte del juvenil azteca se dio al minuto 78 de tiempo corrido en una modificación de alta importancia táctica al entrar en sustitución del delantero argentino Julián Álvarez, quien precisamente en este encuentro de poder a poder por fin se sacó la sal de encima y rompió de forma espectacular una pesada sequía de anotaciones que arrastraba desde hacía 174 días en el eje del ataque de los colchoneros.

¡Gooool del Atlético de Madrid! Julián Alvarez anotó el empate para el "Colchonero" en Alemania.



Stuttgart 1 – Atlético de Madrid 1.



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El mexicano recibió un premio a su paciencia y a trabajar con ahínco en los entrenamientos, como en el torneo pasado, en que también empezó sin la confianza del cuerpo técnico y terminó como titular del mediocampo de los colchoneros, lo que fue el detonante principal para ganarse a pulso su llamado definitivo por el estratega nacional para disputar la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026 vistiendo la camiseta de la selección mexicana.

La Araña Julián Álvarez logró emparejar los cartones al minuto 47 con una soberbia definición que devolvió el alma al cuerpo de los seguidores madrileños, lavando el grave error del cuadro bajo que permitió la anotación previa de Jamie Leweling al minuto 36 para la causa germana en un primer tiempo que resultó un auténtico dolor de cabeza para el planteamiento defensivo ordenado en el terreno de juego por el cuerpo técnico colchonero.

La situación en la cancha se puso verdaderamente cuesta arriba para las huestes madrileñas debido a la tarjeta roja directa que vio el noruego Morten Hjulmand al minuto 64, una circunstancia sumamente adversa que dejó al equipo visitante con solo 10 elementos sobre el césped y obligó al timonel sudamericano a mover sus piezas sobre el tablero de forma apresurada para mandar al futbolista mexicano con la consigna de ser el revulsivo.

Obed Vargas debutó en la Champions League ?



¡Enhorabuena! ??? pic.twitter.com/HG6nX6yeHa — Atlético de Madrid (@Atleti) October 20, 2026

Con este salomónico reparto de unidades correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Liga, el conjunto de la capital española alcanzó la cosecha de 4 puntos en la tabla general, debiendo encarar ahora de forma inmediata sus compromisos de carácter local frente al Deportivo de La Coruña y el Levante en el campeonato doméstico antes de volver a la vitrina europea en el mes de noviembre para recibir la complicada visita del Bayern Múnich.

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