Obed Vargas asoma en la alineación del Atlético de Madrid tras 145 días de exilio

La paciencia de Obed Vargas podría encontrar su recompensa este sábado cuando el Atlético de Madrid visite al Espanyol de Barcelona en el circuito liguero. El mediocampista mexicano apunta a ser considerado en el once de los colchoneros debido a la dosificación obligatoria que realizará el director técnico argentino Diego Pablo Simeone.

El futbolista azteca fue incluido en la pasada convocatoria de la UEFA Champions League, donde vencieron 2-0 al Manchester United, pero de último momento fue enviado a las tribunas. Tras ese amargo exilio en el plano europeo, el canterano rojiblanco verá la luz al final del túnel con un inminente retorno a las canchas españolas.

¡OBED VARGAS PODRÍA TENER MINUTOS POR FIN! ????



El mexicano entró a la convocatoria del Atlético de Madrid luego de las bajas de Koke y Johnny Cardoso. Vargas tiene casi cinco meses sin aparecer en las alineaciones del Cholo Simeone algo que podría cambiar ?



Acá te decimos? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 17, 2026

El volante nacional buscará aprovechar al máximo este escenario para recuperar el protagonismo perdido dentro del primer equipo tras acumular un prolongado ayuno de 145 días sin disputar un compromiso oficial. La convocatoria representa su oportunidad de oro para convencer al cuerpo técnico de que puede ser una alternativa confiable en la rotación de la plantilla.

La oportunidad liguera para el juvenil mexicano responde principalmente a las sensibles ausencias de Koke y Johnny Cardoso en el esquema táctico de la escuadra madrileña. El emblemático capitán colchonero presenta severas molestias físicas, mientras que el centrocampista estadounidense quedó completamente descartado a consecuencia de un cuadro de gastroenteritis aguda.

Ante este adverso panorama médico, el mánager sudamericano se vio forzado a buscar variantes de emergencia para reorganizar la zona de recuperación en la novena jornada. Aunque todavía no se oficializa su rol como titular en el esquema inicial, Vargas aparece como el primer cambio de lujo e incluso pelea el puesto operativo desde el inicio.

La última aparición oficial del seleccionado tricolor con la camiseta madrileña se remonta al pasado 24 de mayo de 2026 en el cierre de la campaña anterior. En aquella amarga fecha, el conjunto de la capital sufrió una dolorosa derrota de 5-1 frente al Villarreal y desde entonces el azteca fue borrado de la actividad liguera.

El ansiado retorno a la actividad competitiva podría consolidarse este sábado 17 de octubre en un compromiso programado a las 06:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario del Estadio Cornellà-El Prat dictará si el futbolista azteca posee las condiciones necesarias para reclamar un sitio definitivo en el balompié español.

?? El mexicano Obed Vargas fue incluido en la convocatoria del Atlético de Madrid para el duelo de mañana ante el Espanyol de Barcelona.#radioramadeoccidente pic.twitter.com/5x6Z4Fwmjn — Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) October 16, 2026

La realidad del futbolista mexicano no ha sido nada sencilla en los últimos meses debido a que la directiva de pantalón largo intentó acomodarlo en el mercado mediante una cesión temporal. Las negociaciones corporativas con otras instituciones europeas no llegaron a concretarse de forma oficial y el mediocampista permaneció en la capital picando piedra desde el banquillo.

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