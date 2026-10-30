Antonio Mohamed cumplirá cien juegos contra Toluca y llena de elogios al América

Antonio Mohamed tendrá una cita verdaderamente especial en los banquillos del balompié nacional, justo en el marco del partido donde los Diablos Rojos del Toluca recibirán la visita de las Águilas del América. El experimentado director técnico argentino cumplirá la histórica cifra de 100 partidos oficiales al frente de la escuadra escarlata en el Torneo Apertura 2026.

En la antesala de que ruede el esférico, el timonel sudamericano decidió abrir el debate futbolístico al lanzar un contundente mensaje dedicado al conjunto azulcrema, institución a la que reconoció abiertamente y sin tapujos como el equipo más importante de todo el país.

"Mohamed no está preocupado por América. Ahorita está viendo Futbol Picante con unas papitas".



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En una entrevista exclusiva concedida para los micrófonos de la cadena TUDN, Antonio Mohamed compartió su enorme satisfacción por el largo camino recorrido con el conjunto mexiquense, donde ha vivido una etapa profesional que calificó de forma interna como muy positiva, especialmente por los sólidos resultados que ha entregado durante su gestión de pantalón largo.

El estratega admitió que completar un centenar de compromisos en el futbol actual es un camino hermoso que ha disfrutado al máximo en el Infierno de Toluca, reconociendo que cuando la victoria acompaña los proyectos, todo se vuelve mucho más llevadero en el día a día.

Sin embargo, más allá de la celebración individual por su marca histórica en la Liga MX, el estratega puso el foco principal en la alta exigencia que representará medirse ante el cuadro de Coapa, considerando el choque como la oportunidad de oro para que su plantilla vuelva a colocarse con autoridad entre los principales candidatos al campeonato.

El entrenador argentino no escatimó en halagos para su próximo rival al destacar tanto el peso específico del América como el escenario de máxima presión en el que se disputará el encuentro, afirmando que es el momento idóneo para recuperarse y demostrar que tienen argumentos de sobra para pelear el trofeo.

Las palabras de Antonio Mohamed representan un fuerte reconocimiento para el conjunto americanista, pero también dejan en claro la urgencia y relevancia que tiene este partido para la directiva de los Diablos Rojos, quienes necesitan aprovechar la vitrina de este clásico de alta tensión para recuperar las buenas sensaciones futbolísticas que se habían diluido en las últimas semanas.

El ‘Turco’ tiene una cita especial con su pasado. ????



Mohamed vuelve a enfrentar al América, el equipo con el que tocó la gloria y al que ahora busca hundir más con Toluca. pic.twitter.com/A9aQ8xZY0p — Esto en Línea (@estoenlinea) October 31, 2026

El centenar de encuentros dirigidos con los mexiquenses escribe otro capítulo de oro en la exitosa trayectoria del timonel argentino en las canchas mexicanas, quien buscará que su festejo de 100 partidos quede sellado con un resultado positivo ante el rival de mayor peso en la liga.

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