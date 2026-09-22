Helinho rechaza los millones de Rusia y renueva su contrato con el Toluca hasta 2029

La directiva del Toluca no quiere andarse con rodeos y demostró que tiene la billetera bien gorda para seguirle los pasos muy de cerca a las Águilas del América en la carrera por ser el papá de los pollitos en el futbol mexicano.

Para mantener vivo ese sueño, los altos mandos escarlatas lograron amarrar la renovación de su joya brasileña Helinho hasta el año 2029, mandando a volar una jugosa propuesta de 12 millones de dólares proveniente del CSKA de Moscú.

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El atacante sudamericano puso las cosas en una balanza junto con sus seres queridos y al final prefirió el calor de la capital mexiquense y el respaldo de Valentín Diez antes que irse a congelar a las canchas de Rusia.

Con la firma bien puesta sobre el papel, los Diablos garantizan que la magia del brasileño se quede bajo las órdenes del Turco Mohamed, al menos hasta que aparezca otra oferta europea que de verdad los haga dudar.

El escudo contra el mercado extranjero

A través de un comunicado, la directiva del Estado de México sacó el pecho y aseguró que con este movimiento blindan a uno de sus activos más valiosos del balompié nacional, frenando de golpe el acoso del mercado internacional.

La apuesta es clara: dar continuidad a un proyecto que ya sabe lo que es levantar títulos y mantener al cuadro escarlata metido en los primeros planos tanto en la Liga MX como en las vitrinas de fuera.

Hay que recordar que Helinho rompió el mercado en 2024 al convertirse en el fichaje más caro en la historia de la institución, la cual le desembolsó la estratosférica cifra de 15 millones de billetes verdes al Bragantino de Brasil.

El amuleto de los títulos escarlatas

Aunque su andar por el infierno ha tenido uno que otro bache y momentos de intermitencia, el carioca ha respondido a la hora de las papas quemadas, siendo el hombre orquesta en la época más dorada del club.

A sus 26 años de edad, el atacante ya presume 71 batallas oficiales con la playera roja, sumando un total de 30 aportaciones directas en el marcador que se dividen en 18 goles celebrados y 12 asistencias de crack.

Su desborde endemoniado por la banda derecha y esa facilidad para pegarle al balón con ambas piernas lo convierten en un dolor de cabeza para cualquier defensa, sumándole una visión de juego que pocos tienen en México.

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Con la mira puesta en el mundo

Más allá de los puros números, la noticia cayó como anillo al dedo en la afición choricera, ya que el futbolista se ha ganado a pulso el cariño de las gradas, convirtiéndose en un auténtico estandarte del club.

Los retos que se le vienen a Helinho en lo que queda de este año 2026 están bastante pesados, empezando por la búsqueda de otra estrella en el torneo local y el gran viaje a la Copa Intercontinental en diciembre.

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