Toluca vence a Rayados y conquista la Leagues Cup con Alexis Vega como figura

El Toluca volvió a celebrar un título. Los Diablos derrotaron este domingo 2-0 a los Rayados de Monterrey en el Shell Energy de Houston, Texas, y conquistaron la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

El equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed aprovechó los errores defensivos de Monterrey para resolver la final con goles de Alexis Vega y el brasileño Helinho.

El triunfo confirma además el gran momento que atraviesa el conjunto escarlata, que en los últimos dos años se ha consolidado como uno de los equipos mexicanos más competitivos.

Grítenlo: ¡Campeones de la @LeaguesCup! Los primeros de México??



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Alexis Vega adelanta al Toluca en Houston

El partido apenas comenzaba cuando Toluca encontró la manera de ponerse en ventaja.

Apenas en el minuto 4, Federico Viñas estrelló el balón en el poste y, tras el rebote, Alexis Vega apareció para recuperar la pelota y mandar un disparo al ángulo.

El tanto puso el 1-0 y obligó a Monterrey a modificar su planteamiento desde muy temprano.

¡Gol de los Diablos! Alexis Vega abre la gran final de #LeaguesCup2026 ?



El capitán rompe el cero y pone a @TolucaFC al frente ante @Rayados ?



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Los Diablos asumieron el control de la posesión después del gol, aunque los Rayados consiguieron generar algunas de las ocasiones más peligrosas de la primera mitad. La oportunidad más clara llegó al minuto 42, cuando el belga Hugo Cuypers consiguió ingresar al área, pero no pudo concretar.

Rayados busca el empate, pero Toluca resiste

Para la segunda parte, el conjunto dirigido por Matías Almeyda adelantó sus líneas en busca del empate.

Monterrey intentó presionar más arriba, mientras Toluca esperaba el momento adecuado para aprovechar los espacios al contragolpe.

Viñas estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 51, pero los Rayados continuaron insistiendo y volvieron a rozar el empate ocho minutos después.

Cuypers apareció nuevamente dentro del área y conectó un cabezazo que pasó apenas a unos centímetros del arco defendido por el Toluca.

El dominio ofensivo de Monterrey parecía crecer, pero los Diablos encontraron la respuesta justo cuando más presión recibían.

Helinho sentencia la final de la Leagues Cup

Cuando Rayados de Monterrey atravesaba su mejor momento, Toluca consiguió el segundo golpe.

Al minuto 72, Helinho aprovechó un pase de Viñas y definió para colocar el 2-0. La acción contó con la colaboración del arquero Esteban Andrada, quien no pudo evitar que el brasileño ampliara la ventaja.

¡Copy + paste de los Diablos! ?



Helinho aparece en la gran final de #LeaguesCup2026 y amplía la ventaja de @TolucaFC en Houston ????



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El guardameta argentino volvió a quedar expuesto poco después. Jorge Díaz recibió el balón con el arco prácticamente descubierto y sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste.

Monterrey ya no encontró la reacción necesaria y Toluca aseguró el triunfo para convertirse en campeón de la Leagues Cup.

León derrota al América y termina tercero

Antes de la final, el León consiguió el tercer lugar de la competición tras derrotar 1-0 al América.

El único gol del encuentro fue obra del colombiano Díber Cambindo, quien aprovechó una asistencia de su compatriota Daniel Arcila para darle la victoria al conjunto esmeralda.

De esta manera, el podio de la Leagues Cup quedó integrado por Toluca como campeón, Rayados como subcampeón y León en la tercera posición.

Combinación made in Colombia para sellar la clasificación a @TheChampions ?



Así fue el gol de la victoria de @clubleonfc, anotado por Diber Cambindo y asistido por Daniel Arcila ???? pic.twitter.com/17qH7s8jBu — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 7, 2026

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