Toluca golea al Atlas 5-2 y recrudece el lío directivo en el proyecto de “Valdanito” Crespo

A los Rojinegros del Atlas se les apareció el mismísimo chamuco y terminaron ardiendo en el infierno del Nemesio Diez. El conjunto del Toluca no se tentó el corazón y le propinó una dolorosa goleada de cinco por dos a los Zorros de Hernán Crespo, en un accidentado duelo de la octava jornada que hasta tuvo que suspenderse por tormenta eléctrica.



Toluca derrotó por goleada de cinco a dos a los Rojinegros, en un partido que fue suspendido por tormenta eléctrica. Aunque el marcador indica amplia diferencia a favor del conjunto local, fueron los visitantes quienes dieron el primer aviso importante en este encuentro cuando Víctor Ríos entró al área por el costado derecho, encaró al guardameta y definió con un disparo raso, potente, cruzado que pegó en el poste y milagrosamente el rebote quedó en manos del portero Ronaldo Beltrán al minuto cuatro.



Un marcador que vino a poner color de hormiga dentro de la organización rojinegra, que se vio envuelta en una serie de decisiones muy cuestionadas, como la renuncia de su director deportivo, el español Andoni Zubizarreta, así como la baja del argentino Rodrigo Schlegel para dar de alta al argentino Kevin Zenón.



Poco más tarde, Helinho lanzó un centro desde el costado izquierdo muy cerca de la línea de fondo y Florián Monzón desvió con la mano, una acción que el árbitro no vio en primera instancia, pero el VAR lo mandó llamar. Luego de ver las repeticiones en la pantalla del campo, el silbante marcó el penal y Alexis Vega se perfiló de pierna derecha al minuto dieciocho para patear a la izquierda de Camilo Vargas, quien aguantó en el centro lo más que pudo, pero su reacción de nada le sirvió porque las redes se movieron con el uno a cero.



Los Diablos Rojos sintieron que el momento era suyo y lo aprovecharon al máximo en la cancha, pues Federico Viñas abrió hacia el costado derecho para Nicolás Castro, quien sirvió de primera hacia el centro para que en el corazón del área apareciera Jesús Ricardo Angulo para rematar de derecha, cruzado y raso, mandando al fondo de las redes el dos a cero al minuto 21..

El partido tenía un solo equipo sobre el campo y Federico Viñas recibió fuera del área, giró para perfilarse de pierna izquierda y soltó un zurdazo que alcanzó a ser ligeramente desviado por un pie defensor, dejando a Camilo Vargas fuera de toda posibilidad para el tres a cero al minuto 28.



Para la segunda parte, el equipo de Hernán Crespo partía con la obligación de buscar acortar la amplia distancia que había en el marcador, encontrando una respuesta al cincuenta cuando el portugués Luís Esteves cobró el tiro de esquina desde el costado derecho y Florián Monzón aprovechó la débil marca para conectar un cabezazo picado que terminó en las redes para el 3-1.

Pero la ilusión de poder volver al encuentro duró muy poco, ya que dos minutos después Alexis Vega abrió hacia la izquierda para Jesús Ricardo Angulo, quien tocó al centro para Paulinho y el portugués controló para definir enseguida con un zurdazo que superó a Camilo Vargas para el 4-1 definitivo que apagaba cualquier posibilidad de reacción.



Los Zorros intentaron al cincuenta y siete cuando Duk entró por derecha y sacó un disparo que fue desviado por la defensa para estremecer el travesaño, pero dos minutos más tarde se aparecería de nuevo el Diablo en la cancha cuando Jesús Gallardo lanzó un centro por la izquierda y Jorge Rodríguez se cruzó en el camino, mandando el esférico al fondo de su propio arco en un doloroso autogol para el cinco a uno.

Se jugaba el minuto sesenta y siete cuando el árbitro detuvo el encuentro por protocolo de tormenta eléctrica y fue hasta después de un largo parón cuando este duelo pudo reanudarse para disputar el tiempo pendiente, momento en que los visitantes buscaron salvar un poco el honor al 78 gracias a que Duk llegó oportuno para mandar al fondo el 5-2 definitivo.

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