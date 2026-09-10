Andoni Zubizarreta, víctima de la grilla en el Atlas, habría renunciado a la dirección deportiva

En los momentos en que se pensaba que en el Atlas se vivía un cuento de hadas por el cambio de dueños, la llegada del español Andoni Zubizarreta y el técnico argentino Hernán Crespo, la realidad es muy distinta al destaparse este jueves una grilla interna que estaría generando la renuncia de Zubizarreta.



Y es que los Zorros caminan sobre una dolorosa cuerda floja de dos realidades que chocan de frente. Mientras en la cancha de los micrófonos acaban de dar un auténtico golpe de autoridad en la Liga MX con la millonaria incorporación de Elías Montiel, en las oficinas de pantalón largo el panorama se tiñe de gris.

¡SOLO HABRÁ DURADO TRES MESES! ?



Zubizarreta llegó a la Academia el pasado junio, siendo presentado como el vicepresidente deportivo del conjunto; sin embargo, este jueves ha renunciado a su cargo debido a diferencias con las decisiones recientes que ha tomado el equipo, según? pic.twitter.com/uAcgxmBAR4 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 10, 2026

Los reportes de pasillo indican que el directivo ibérico decidió tirar la toalla de forma sorpresiva este 10 de septiembre, presentando formalmente su renuncia a la vicepresidencia deportiva tras acusar diferencias irreconciliables con la plana mayor.



Las fuentes más cercanas al nido rojinegro revelaron que Zubizarreta simplemente se hartó de las “formas de trabajo” y de no ser tomado en cuenta en la toma de decisiones cruciales para el armado del plantel.

El exguardameta del Barcelona habría manifestado su profunda inconformidad en una serie de charlas ríspidas con la alta plana antes de dar el paso de costado, dejando en el aire una vacante que quema. Hasta el momento de redactar esta nota, el club tapatío ha preferido guardar silencio y no ha emitido ningún comunicado oficial para calmar las aguas con su fiel afición.



Hay que recordar que el directivo español apenas sumaba unos meses en la Perla Tapatía, tras aterrizar en junio pasado como la carta fuerte de la transición tras la venta del equipo por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI.

Zubizarreta llegó con el cartel de salvador para encabezar un proyecto a largo plazo que requería cirugías de emergencia, teniendo como primer reto de fuego gestionar la salida del histórico Diego Cocca tras no llegar a un acuerdo con los nuevos mandamases.



En este vertiginoso mercado del torneo Apertura 2026, el directivo fue el encargado de estampar la firma en una baraja de refuerzos que incluyó nombres como Ryan Mmaee, Duk, Luís Esteves, Milton Valenzuela, Tiago Gouveia y Jorge Sánchez.

¿Y ZUBIZARRETA? ?



Para aclarar rumores:



Andoni Zubizarreta sigue ligado al Atlas, con el cargo de Director Deportivo y Asesor Estratégico desde Europa. Así de claro.



Los Zorros saldrán con comunicado para explicar la situación en breve. @record_mexico pic.twitter.com/TGoT7Qp9tY — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) September 10, 2026

Ahora, con su repentina huida, el proyecto deportivo que apenas comenzaba a gatear bajo el mando de Hernán Crespo se queda sin su principal brújula en las oficinas, encendiendo las alarmas de una nueva crisis interna en el Estadio Jalisco.

Seguir leyendo:

– Los Rayados de Monterrey le amontonaron las piedras a Hernán Crespo en su debut

– Cruz Azul completó su obra para eliminar al Atlas: 1-0 (global 4-2)

-Hernán Crespo paga derecho de piso y suma su segunda derrota con Atlas

















