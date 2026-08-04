Hernán Crespo paga derecho de piso y suma su segunda derrota con Atlas

Si Hernán Crespo pensó por un momento que dirigir al Atlas sería un tierno lecho de rosas, la cruda realidad ya le acomodó un par de bofetadas. Este martes, la escuadra rojinegra sumó su segunda derrota bajo el mando del argentino, ahora siendo vapuleada 3-1 por el Columbus Crew en la Leagues Cup.

Lo preocupante no es solo que los echaran del torneo, sino la exhibición tan chata, gris y carente de ideas de un cuadro tapatío que arrastró la cobija en territorio estadounidense.

El marcador por sí solo ya enciende las alarmas en la madriguera, pero lo que de verdad encabrona a la fiel afición es la postura del equipo. La oncena comandada por el histórico exdelantero de gigantes como River Plate, Inter, Chelsea y Milan se plantó en la cancha con una frustración absoluta.

Fueron más de 60 minutos donde los Zorros vagaron como fantasmas en el terreno de juego; de hecho, si no hubiera sido por las milagrosas manos del colombiano Camilo Vargas, la catástrofe en Ohio habría tomado tintes de masacre histórica.

Y es que una cosa es haber ganado títulos en Sudamérica, Italia o Asia, y otra muy diferente es plantarse en el banquillo de los Zorros sin conocer las mañas, el ritmo y el verdadero ADN del balompié azteca.

Hernán Crespo llegó con cartel casi de jeque, pero en apenas unos días está pagando un costoso derecho de piso. Pensó que esto era llegar, poner un par de indicaciones y ganar caminando; sin embargo, la realidad le cobró una dolorosa novatada.

El futbol mexicano y sus caprichosos torneos binacionales tienen un librito muy diferente, uno que el argentino.

Un desmadre defensivo y sin alma

A este Atlas el torneo binacional le quedó gigantesco desde el silbatazo inicial. La fortaleza que presumían los de la Academia —su antes impasable muralla defensiva— se desmoronó como un polvorón. Apenas al minuto 28, el Columbus Crew les rompió el cero; los locales le pusieron seriedad al asunto y evidenciaron que los rojinegros traían más ganas de subirse al avión de regreso a Guadalajara que de competir.

Para colmo de males, cuando la primera mitad agonizaba y se esperaba el descanso para replantear la estrategia, cayó el segundo balde de agua fría. Al minuto 45+3, la zaga tapatía se durmió en las nubes y permitió el remate que dejó estático a Camilo Vargas, mandando el encuentro al entretiempo con un 2-0 que ya olía a funeral.

Intentona de milagro que quedó en puro susto

Lejos de salir con el cuchillo entre los dientes para la parte complementaria, el Atlas saltó a la cancha igual de distraído y adormilado. Al minuto 51, los de la MLS aprovecharon otra cortesía de la casa para clavar el 3-0 que ponía las cosas color de hormiga.

La honra rojinegra apareció muy tarde y de pura carambola. En una escapada por la banda, un centro de Valenzuela terminó desviado por la zaga rival para convertirse en un autogol que decoró el electrónico con el 3-1. Aunque el descuento le puso una pizca de drama al cierre, la realidad es que el pescado ya estaba más que vendido.

A Crespo le queda claro que el futbol mexicano no se gana con puro renombre, y en la madriguera hay un montón de escombro por limpiar si no quiere que su gestión termine en un rotundo fracaso.

En la madriguera urge que alguien le explique que aquí no basta con el puro renombre de haber vestido camisetas históricas en Europa. El Columbus Crew lo cazó sin piedad, evidenciando que Crespo todavía no descifra las condiciones de su propio plantel ni sabe cómo se juega en esta zona.

Si ‘Valdanito’ no se quita rápido el chip europeo y se pone a estudiar a fondo la idiosincrasia del balompié azteca, la afición rojinegra le va a terminar perdiendo la paciencia antes de que aprenda a pronunciar “viva México”. Por ahora, la Leagues Cup le está costando sangre, sudor y unas buenas lecciones de humildad táctica.

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