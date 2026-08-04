¿Cruzazuleada de escritorio? La Máquina va sin pieza clave a la Leagues Cup por el visado 

A la directiva de Cruz Azul se le volvió a ir la liebre en los escritorios. Cuando todo parecía listo para el debut en la Leagues Cup, los de pantalón largo demostraron que les faltó colmillo. Al parecer no tramitaron a tiempo ni en forma el permiso especial para que su delantero nigeriano, Christian Ebere, pudiera entrar a los Estados Unidos.

Por andar dormidos en sus laureles, el africano se quedó con las ganas de subirse al avión para la primera fase del torneo binacional.

CHRISTIAN EBERE?



No recibió autorización para ingresar a Estados Unidos para jugar Leagues Cup.



Nigeria es una nacionalidad con problemas para acceder a Estados Unidos. pic.twitter.com/GXM4Y4cLw5 — Adrián Esparza Oteo? (@A_EsparzaOteo) August 4, 2026



La ironía de la historia es que hace apenas unas semanas la directiva cementera movió cielo, mar y tierra para conseguirle los papeles legales al atacante y que pudiera disputar el Campeón de Campeones contra Toluca.

Sin embargo, esta vez se confiaron, se les durmió el gallo y se toparon con pared: no alcanzaron citas disponibles en la embajada para el trámite del artillero.



Los reportes extraoficiales apuntan a un dolor de cabeza diplomático. Resulta que Nigeria carga con serias restricciones de viaje hacia territorio norteamericano debido a las políticas y “fichas rojas” emitidas por la administración de Donald Trump.

Este candado migratorio terminó por pasarle factura al futbolista cementero, quien ahora verá los toros desde la barrera por culpa de la burocracia.



Erik Lira, con las maletas hechas y la mente en el Viejo Continente



Mientras Ebere sufre el dolor de cabeza de los papeles, Erik Lira sí hizo el viaje con la comitiva celeste, aunque lo hizo con la cabeza más allá de las fronteras. El mediocampista sigue viendo de reojo el interés del Mónaco de Francia, un coqueteo que está por definirse en las próximas horas.



Si se concreta el salto del mundialista mexicano al Viejo Continente, su relevo natural en la contención de La Máquina ya tiene nombre y apellido: Amaury García, quien está listo para tomar la batuta en el medio campo si la directiva le da luz verde a la venta de Lira.

¡CRUZ AZUL PERDERÍA A CHRISTIAN EBERE PARA LA LEAGUES CUP!??



Con información de nuestro reportero @JoeMorales_10, el delantero nigeriano tendría por problemas administrativos ajenos a la institución, por lo que no recibió la autorización para reingresar a Estados Unidos y? pic.twitter.com/YxBDBP2SbP — Claro Sports (@ClaroSports) August 4, 2026





El arsenal de Joel Huqui para el debut



Con este rompecabezas armado, el Cruz Azul de Joel Huqui tendrá que encarar el torneo con lo que tiene a la mano. La Máquina arranca su participación este jueves 6 de agosto enfrentando al Philadelphia Union, para luego medirse el domingo 9 al New York City FC y cerrar la fase inicial el 13 de agosto contra el Chicago Fire.



La responsabilidad del gol recaerá en una ofensiva que combina colmillo y juventud:

El uruguayo Gabriel “Toro” Fernández

El argentino Nicolás Ibáñez

El mexico-colombiano Juan Calero

El canterano Bryan Gamboa

El juvenil Emiliano Castañeda, joya de la Sub-19 que recibe su oportunidad de oro.



? Cruz Azul tendrá una baja importante para la Leagues Cup.



Christian Ebere no podrá disputar el torneo luego de que las autoridades de Estados Unidos le negaran la VISA, perdiéndose una oportunidad clave para La Máquina. #LeaguesCup2026 #LeaguesCupEnImagen pic.twitter.com/kKJMkNizyZ — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) August 4, 2026

La encomienda de Huqui no es menor: buscar el triplete. El estratega mexicano quiere replicar el éxito obtenido tras levantar el Clausura 2026 y el reciente Campeón de Campeones 2025/2026, demostrando que, a pesar de los tropiezos administrativos, este equipo sabe responder a la hora buena dentro de la cancha.

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