James Rodríguez supuestamente podría ser contratado por el Columbus Crew de la MLS

Después de su salida de los Esmeraldas del León y la cancelación del fichaje por parte de los Pumas de la UNAM, el futuro de la estrella de la selección de Colombia, James Rodríguez podría definirse con su llegada a la Major League Soccer (MLS) con el Columbus Crew de la Conferencia Este.

Rodríguez y la gente que lo asesora busca que el mediocampista del cuadro cafetero tenga actividad para el próximo Mundial y que puede establecer una continuidad que le permita ser de utilidad para el equipo nacional de su país en la justa universal que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

More reports from Marca that #Crew96 and Orlando City are both vying to sign James Rodriguez. Take it with a grain of salt but throwing it out there. Potential to be TAM player as he’s struggling to find a home in North America but wants to be here for WChttps://t.co/bGLmbdf4SQ — Crewrhino (@thecrewrhino) December 30, 2025

Según información generada por VBAR Caracol, el destino más seguro de James Rodríguez está con el Columbus Crew, escuadra que busca reforzarse lo mejor posible para mantenerse como contendiente en la Conferencia Este de la MLS Cup, pero sobre todo para tratar de darle batalla al Inter Miami, que es el rival a vencer en la liga de fútbol estadounidense.

En caso de ser contratado, James se convertiría en rival directo de conferencia de Lionel Messi y su Inter Miami, equipo que arrancará la temporada 2026 de MLS como serio contendiente a revalidar su título y conseguir el bicampeonato.

Por esa razón, Columbus Crew busca realizar algunos movimientos que les permitan armarse lo mejor posible y por esa razón está en la lucha por los derechos federativos del jugador colombiano con el Orlando City, por lo que el futuro de James Rodríguez no cambiaría y parece esta extraoficialmente en el fútbol de Estados Unidos.

Las variantes del Columbus Crew

Para abrir un espacio en la nómina del Columbus Crew, el cuadro del estado de Ohio está analizando a que jugador dan de baja, sobre todo por las plazas DP se encuentran ubicadas y tendrá que buscar una alternativa acorde a la calidad del jugador.

Hasta el momento Daniel Gazdag, Diego Rossi y Wessam Abou Ali, son los jugadores que tienen contrato como Jugador Designado hasta el momento en Columbus Crew, por lo que una alternativa para Columbus sería un contrato TAM (Targeted Allocation Money, por sus siglas en inglés).



Así que en las próximas horas se definirá si James Rodríguez termina por llegar a un acuerdo con alguno de los dos cuadros estadounidenses, no obstante que en Colombia dan casi por un hecho que jugará para el Columbus Crew.

James Rodríguez continuaría su carrera en la MLS con Columbus Crew 😱🟡⚫️https://t.co/5l7JrV6zpc — AS México (@ASMexico) December 30, 2025

Cabe señalar que en su paso por la Liga MX estuvo marcado por los claros y oscuros de un jugador con demasiado talento, pero muy avaro en mostrar la verdadera faceta de una de las máximas estrellas en la historia de la selección de Colombia.

