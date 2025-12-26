Nicolás Fonseca sigue los pasos de Rondón y se va al Real Oviedo

Nicolás Fonseca ya es oficialmente nuevo jugador del Real Oviedo. El centrocampista internacional con la selección de Uruguay se convirtió en el primer fichaje del mercado invernal del club asturiano, tras arribar en condición de cedido desde el Club León de México. A sus 27 años, el mediocampista de perfil defensivo afronta así su primera experiencia en el fútbol español, con el objetivo de reforzar una zona clave del equipo hasta el final de la temporada.

Fonseca llega a Oviedo luego de una trayectoria que incluye pasos por el fútbol uruguayo, River Plate, el Novara de Italia y, más recientemente, el Club León. Su incorporación apunta a aportar equilibrio y recorrido en la medular carbayona, en un contexto deportivo exigente y con margen reducido de error en la segunda parte del campeonato.

La operación, sin embargo, no se limita únicamente a la llegada del uruguayo. La plantilla del Real Oviedo cuenta actualmente con las 25 fichas del primer equipo ocupadas, por lo que la inscripción de Fonseca obligará a la salida de algún futbolista en las próximas semanas. En ese escenario, nombres como Brandon Domingues o Salomón Rondón aparecen como posibles candidatos a abandonar el plantel.

Un cruce riverplatense en tierras españolas

Más allá del impacto deportivo inmediato, el arribo de Fonseca genera un cruce con fuerte carga simbólica. El mediocampista se reencontrará en España con Salomón Rondón, delantero venezolano con pasado reciente en River Plate. Ambos estuvieron muy cerca de compartir plantel en el club argentino, pero una diferencia de pocos días en sus respectivos movimientos impidió que coincidieran en el vestuario del Millonario.

El Real Oviedo será finalmente el club que reúna a estos dos ex jugadores de River, en una institución histórica del fútbol español. El conjunto asturiano ocupa el puesto 19° entre los equipos con más temporadas y puntos en la historia de la Primera División y logró regresar esta temporada a la máxima categoría tras 25 años de ausencia entre Segunda y Tercera.

Existe además un factor común que explica la llegada de ambos futbolistas. Desde 2022, el máximo propietario del Real Oviedo es el Grupo Pachuca, que ya había adquirido el 34% del club en 2012. La misma estructura empresarial facilitó tanto el arribo de Rondón como el de Fonseca, en operaciones que responden a una lógica interna del grupo.

Rondón, goleador histórico de la selección venezolana, milita en el club desde mitad de este 2025, tras llegar cedido desde Pachuca, donde deberá regresar a mitad de 2026. Su incorporación tuvo como objetivo aportar experiencia en la pelea por la permanencia y ya suma dos goles oficiales en liga.

Fonseca, por su parte, fue presentado este viernes a través de las redes sociales del Real Oviedo con el eslogan “Intensidad, compromiso, trabajo, equipo”.

Actualmente penúltimo con 11 puntos en 17 jornadas, el Real Oviedo regresará a los entrenamientos este domingo bajo las órdenes de Guillermo Almada y el próximo domingo 4 de enero visitará al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en un duelo clave para su futuro inmediato.



