León presentó Diber Cambindo y Nicolás Vallejo al estilo Frankenstein

La directiva del León le quiso poner sabor y estilo cinematográfico a la presentación oficial del delantero colombiano Diber Cambindo y al argentino Nicolás Vallejo como nuevos refuerzos para el torneo Clausura 2026, de la Liga MX al aderezarle un video con detalles del reciente largo metraje Frankenstein.

Acostumbrado a ponerle edición y estilo a las presentaciones de sus nuevos jugadores, ahora la directiva leonesa a través de su departamento de mercadotecnia y prensa presentó a los jugadores que se asemejó a un anuncio de una película que a la información de prensa de ambos refuerzos.

𝓛𝓞𝓢 𝓜𝓞𝓝𝓢𝓣𝓡𝓤𝓞𝓢 𝓓𝓔𝓛 𝓖𝓞𝓛 🧟‍♂️⚽️



Uno te quitará el aliento, el otro, te quitará el miedo: son atacantes bestiales.



Bienvenidos a la temible Guarida del León. 🦁 pic.twitter.com/tVfO64ce6s — Club León (@clubleonfc) December 26, 2025

Con la llegada de Cambindo, el equipo León cubre la falta de un centro delantero de importancia y sobre todo de mucha trascendencia y al parecer confían en el delantero colombiano, quien después de pasar sin pena, ni gloria en el Cruz Azul, fue negociado al Necaxa donde encontró un nicho de oportunidad y empezó a convertirse en una realidad ofensiva al grado de ser despedido con un emotivo mensaje por los hidrorrayos.

“Gracias por tus goles, las emociones, por siempre darlo todo por esta playera y por volverte parte de nuestra historia, Diber. Nuestros mejores deseos para lo que venga”. Con esas palabras, Necaxa le puso sal y pimienta a la despedida de un jugador que se ganó el respeto de la tribuna y del vestidor.

La otra cara de la moneda en el León

Mientras que en el León las cosas tomaron otro cauce para darle la bienvenida a Cambindo y al argentino Vallejo al presentar un video con suficiente producción audiovisual con narrativa, música y suspenso (al estilo Frankenstein) en lo que es un claro mensaje de la directiva de los Esmeraldas de tratar de contagiar y atraer a un nuevo grupo de seguidores con este tipo de anuncios con una fuerza mediática.

Cambindo llega con la expectativa de aportar desequilibrio y presencia ofensiva. La directiva confía en que su adaptación sea rápida y que su experiencia reciente en la Liga MX le permita encajar sin largos periodos de ajuste.

Mientras que Nicolás Vallejo llega procedente del Liverpool FC de Uruguay, después de una etapa en el fútbol de su país con el Independiente y Talleres de Córdoba, con lo cual se espera que pueda demostrar por lo menos más de la mitad de los méritos que ha obtenido en su corta carrera.

¡OJITO CON LA FIEEERAAA! 🦁🔥



León hizo oficial la llegada de cuatro refuerzos para el #Clausura2026:



🇨🇴 Diber Cambindo

🇦🇷 Nicolás Vallejo

🇨🇱 Sebastián Vegas

🇲🇽 Juanpi Domínguez pic.twitter.com/bxs0OpkVvl — AS México (@ASMexico) December 26, 2025

Así, León suma dos nuevos nombres a su proyecto y lo hace con una puesta en escena que no pasó desapercibida. El reto ahora estará en la cancha, donde Diber Cambiando buscará responder al ruido del anuncio con rendimiento y resultados, mientras Vallejo intentará ser el delantero explosivo que espera la escuadra del Bajío.

