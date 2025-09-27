León despidió a Eduardo Berizzo y se abre el camino para el regreso de Anselmi a la Liga MX

Después de los rumores que se manejaron en que el técnico argentino Eduardo Berizzo había perdido la confianza del vestidor del León, finalmente después de la derrota 0-2 de visitante con FC Juárez fue cesado por la directiva esmeralda en el tercer técnico que se queda sin trabajo en el torneo.

La decisión de cesar a Berizzo podría abrir el camino al deseo de hace tiempo del Grupo Pachuca de traer de regreso al fútbol de México al argentino Martín Anselmi, exdirector técnico de Cruz Azul que dejó a la Máquina Celeste por la puerta de atrás en una falta de profesionalismo y que hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta quién tuvo la razón en ese lío contractual.

Un resultado muy doloroso, pero que de acuerdo a lo que acontecía en el entorno del cuadro leonés, la decisión de la directiva encabezada por Jesús Martínez parecía la crónica de un despido anunciado, pues el corto circuito entre ambas partes estaba detectado y más después de que la permitieron a la estrella colombiana James Rodríguez no viajar a Tijuana para enfrentar a los Xolos supuestamente porque era pasto artificial.

Eso al parecer fue la gota que derramó el vaso, pues la mayoría de jugadores del plantel interpretaron que la disciplina y la personalidad de Berizzo se había quedado muy comprometido y que dentro del cuadro del Bajío se podía hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia.

Por esa razón el anuncio oficial de este sábado, 24 horas después del tropiezo en casa de FC Juárez fue algo normal que apareciera el comunicado oficial del cese de Berizzo, ya que desde hace una semana se había interpretado que era una jugada para ayudar al actual cuerpo técnico de los Esmeraldas

“Nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye“, dijo la directiva del León en su comunicado, agradeciendo todo el profesionalismo y ganas por salir de la organización que hace año y medio apostaron por su capacidad para encabezar un proyecto exitoso.

Los números de Berizzo en el cuadro leonés

El ex técnico de la selección de Chile y Paraguay llegó al León en el torneo Apertura 2024 para dirigir 44 partidos en total con 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas que jugaron en su contra, sobre todo porque la directiva consideró que no existía viabilidad para mantener un proyecto que se fue debilitando poco a poco

En su primer campeonato el proyecto era que solo terminara el Apertura 2024, pero su buena labor ayudó a que se le renovara un semestre más, logrando llegar a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 para que en el actual campeonato se le dieran las gracias.

La directiva del León quedó inconforme con el rendimiento del equipo, sobre todo por los fichajes que realizaron para que Berizzo tuviera a su disposición un plantel con jugadores del nivel del colombiano James Rodríguez, el italiano Nicolás Fonseca y Rodrigo Echeverría, lo que alentó el éxito de los planes, sobre todo porque estaban diseñados para pelear con todo en el Mundial de Clubes.

Pero después de que les prohibieron la participación en el torneo de la FIFA, se dio un punto de quiebre y varios jugadores vinieron a menos en su rendimiento que poco a poco fue deteriorando el manejo del plantel hasta generar el cese del técnico argentino este sábado 27 de septiembre de 2025.

