Diego Valdez en pláticas con el León para regresar a la Liga MX

El chileno Diego Valdés estaría cerca de regresar a la Liga MX si se concretan las negociaciones que se realiza con la directiva del León para contar con los servicios del exjugador de Santos Laguna y de las Águilas del América, en lo que sería uno de los fichajes importantes para el torneo Clausura 2026.

La oferta del León llega en los momentos que el exmediocampista del América apenas va tomando ritmo después del complicado periodo de adaptación que tuvo el chileno en el Vélez Sársfield de Argentina, en donde jugó diez partidos y anotó un gol contra Atlético Tucumán.

¡Diego Valdés está cerca de volver al futbol mexicano! ⚽️🔙



Reporta Paco Montes de FOX que el mediocampista chileno tiene pláticas avanzadas con la directiva de León 🔥🦁🟢



Desde su llegada a Vélez Sarsfield solo ha disputado 10 partidos 📉⏱️ pic.twitter.com/uy0LmkGTas — AS México (@ASMexico) December 3, 2025

Hasta el momento Valdés ha mostrado interés de regresar al fútbol de México, por lo cual podría ser un aporte importante en esta nueva faceta del cuadro esmeralda que volvió a apostar por un jugador que conoce bien Nacho Ambriz y que le podría ayudar demasiado en esta nueva empresa de revivir a los del Bajío en el próximo campeonato.

Muy cerca de ser Esmeralda

La posibilidad de jugar con el León es tan latente que en León ya dan por hecho que Valdés podría ponerse la playera del cuadro de los Panzas Verdes, sobre todo porque existe mucho interés de varios equipos de hacerse de los servicios del chileno.

Empero existe el inconveniente de que la oferta del León deberá ser más alta que la de Colo Colo de Chile o la de los Pumas de la UNAM, aunque estos últimos no son un obstáculo muy complicado de superar, sobre todo porque en poder económico el León tiene ventaja.

Pero la oferta de Colo Colo es interesante, sobre todo porque actualmente son dirigidos por el argentino Fernando Ortiz, que conoce de sobra a Diego Valdés y apostarán demasiado por los servicios del mediocampista chileno.

🚨🦁 El Club León está cerca de fichar a Diego Valdés.



->Han enviado oferta formal por cerca de 3MDD

->Jugador ha dado luz verde para la operación

->Contrato ofrecido hasta diciembre de 2027

->León cerca de acordar con Vélez



DETALLES.https://t.co/4N5dCpm61g — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 4, 2025

Cabría recordar que el volante ofensivo que llegaría en lugar del colombiano James Rodríguez ya tuvo un paso importante en el fútbol de México con Monarcas Morelia, Santos Laguna y América donde disputó 304 partidos, anotando 64 goles y 56 asistencias que le permitieron conquistar tres títulos.

