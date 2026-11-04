Santiago Giménez dejó de ser un fantasma en el FC Porto y calla bocas en la Champions League

Santiago Giménez pareció regresar del más allá en el marco de la festividad mexicana de Día de Muertos para callar aquellas bocas que ya lo daban por muerto en el FC Porto con una actuación redonda con una asistencia para gol y un rendimiento notable en la victoria sobre el Napoli de la Serie A de Italia 4-1 en la cuarta fecha de la Champions League.

El delantero mexicano saltó de la banca para demostrar que tiene muchos pantalones y que aquellos que sugirieron que asistiera con el loquero para tratar sus problemas de falta de gol que le aquejan desde el AC Milan y que hicieron crisis en el pasado Mundial, deberán comerse sus recomendaciones o tirarlas a la basura de forma definitiva.

"LE CAMBIÓ LA CARA…". ??? Santiago Giménez contribuyó en la goleada del Porto sobre el Napoli en la Champions League. #MotherSoccer pic.twitter.com/Kx0TP0PaEw — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 4, 2026

Porque el delantero mexicano entró de cambio al minuto 67 de un juego que estaba empatado entre el Porto de la Primeira Liga de Portugal y el Napoli de la Serie A de Italia y ha dado su mejor juego en muchísimo tiempo, coronándolo con una fabulosa asistencia para el tanto que le dio la ventaja a los lusitano.

Dicha jugada se realizó al minuto 71, con enorme definición de Gabri Veiga, quien dejó sin oportunidad al arquero Alex Meret en el triunfo por marcador de 4-1 este miércoles en duelo correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League en los momentos en que resurgió Giménez como en sus mejores días en el Cruz Azul y en el Feyenoord.

La jugada empezó con un despeje del portero rival que fue rechazado en media cancha por el equipo de azul y blanco y el esférico le cayó al famoso ‘Bebote’, que no ha tenido un buen inicio de semestre con el club de la península ibérica, pero ahora se quitó gran parte de sus fantasmas.

Mucho más, tras una tremenda conducción acabó dando un pase filtrado a su lado izquierdo, para dejar completamente libre a su compañero, que solamente definió entre las piernas del guardameta desconsolado y que pareció regresarle el alma al cuerpo al delantero mexicano que en los últimos doce meses no la había pasado muy bien.

Los 23 minutos que tuvo el hijo de Christian ‘Chaco’ Giménez en este encuentro es lo más que ha conseguido en la competencia internacional donde el Porto había perdido sus tres juegos anteriores, quedando muy marginado en la tabla de la fase de liga, además entró con un gran disparo que casi termina en gol.

Esto es oro puro para Rafael Márquez, el Director Técnico de la Selección Mexicana que seguramente lo convocará para el par de juegos próximos correspondientes a la ida y vuelta de la Concacaf Nations League ante su similar de Jamaica a mediados de este mismo mes de noviembre.

?? SANTIAGO GIMENEZ ASSIST FOR PORTO AGAINST NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE! ??? pic.twitter.com/hRtujvt4Yh — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) November 4, 2026

En el primer tiempo el juego se fue con igualada 1-1, los locales abrieron la pizarra por intermedio de Jan Bednarek al minuto 11 pero se vieron alcanzado antes del descanso a través de una diana de Scott McTominay al minuto 43, las tantos que alargaron el triunfo del Porto fueron de Jakub Kiwior al 80 y de Samu Aghehowa de penal creado por el propio canterano de los Cementeros del Cruz Azul.

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