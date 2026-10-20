Santiago Giménez no jugó con el FC Porto y se burla de sus supuestos problemas psicológicos

El calvario de Santiago “Bebote” Giménez en el viejo circuito parece no tener un final cercano y las alarmas se encendieron por completo tras quedarse suspirando en el banquillo de suplentes durante el amargo descalabro del FC Porto 1-0 frente al PSV Eindhoven en la UEFA Champions League.

Una dolorosa inactividad que llega justo en medio de una ola de severas críticas y de fuertes rumores que insinúan con insistencia que el delantero mexicano atraviesa por problemas psicológicos, pero que el propio exdelantero del Feyenoord y del AC Milan negó con una sonrisa burla en sus redes sociales ante esta insinuación.

Santi Gimenez no verá minutos esta tarde de Champions.



92' | ?? Porto 0-1 ?? PSV#ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/7rAlJP9EHe — FOX (@somos_FOX) October 20, 2026



La realidad es que el exgoleador surgido de la cantera de Cruz Azul parece continuar en una caída libre dentro de su trayectoria profesional en las plazas europeas, viéndose a años luz de distancia de aquellas brillantes y gloriosas épocas con el Feyenoord que le permitieron llenar el ojo de los visores internacionales para estampar su firma en un millonario contrato de alcurnia con el AC Milan, escuadra italiana donde lamentablemente comenzó un declive que no ha podido dejar atrás.





El atacante de la selección mexicana tuvo que presenciar desde la congeladora cómo la escuadra portuguesa vendía cara su derrota en el certamen continental tras recibir la única anotación del compromiso al minuto 57 en los botines de Guus Til, quien cerró de forma certera la pinza a segundo poste tras un servicio mordido desde el corazón del área chica para decretar un resultado definitivo que deja a los Dragones sumergidos en una auténtica crisis.



Con este nuevo tropiezo en el certamen de la UEFA, la escuadra del FC Porto se estancó de forma alarmante en el escalón número 33 de la tabla general sin acumular una sola unidad tras ligar 3 derrotas consecutivas, mientras que la oncena del PSV Eindhoven escaló hasta el sitio 16 de la clasificación con 4 puntos, dejando al delantero azteca bajo el ojo del huracán debido a las ácidas respuestas con emojis de risa que colgó en sus redes sociales.



¡El Porto necesita goles y ya calienta Santi Gimenez!



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Esa polémica reacción en sus cuentas oficiales fue la manera en la que el ariete azteca decidió encarar y burlarse abiertamente de un polémico reporte televisivo de la cadena TUDN sobre su supuesta salud mental y la presión que siente por la falta de gol, demostrando que, si bien las cosas no le están saliendo nada bien dentro del terreno de juego con el cuadro luso, al menos mantiene el buen humor ante los duros cuestionamientos de la prensa.

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