La legión mexicana sigue con pesadilla en Europa con una raquítica cifra de minutos

El presente de la legión azteca en el Viejo Continente ha pasado de ser una romántica aventura a convertirse en una auténtica historia de terror y suspenso tras la vergonzosa jornada de media semana en las vitrinas de la UEFA, donde quedó al descubierto que nuestros flamantes embajadores arrastran una sequía de juego verdaderamente alarmante que enciende con fuerza todas las alarmas en el entorno futbolístico de nuestro país.



Resulta escalofriante constatar que de quinientos cuarenta minutos posibles que pudieron haber disputado en conjunto, la raquítica cosecha final arrojó la humillante cantidad de apenas sesenta y cinco minutos de acción sobre el rectángulo verde, una cifra tan miserable que da ganas de llorar y que demuestra el rol completamente testimonial y secundario que hoy por hoy tienen los futbolistas nacionales.

¡Mexicanos, sin participación en Europa!



Apenas disputaron 65 minutos en los recientes partidos del Viejo Continentehttps://t.co/bChprdqTPJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 17, 2026



La mentada baraja de talento que se suponía iba a conquistar las canchas de la Champions League junto con la Europa League y la Conference League terminó viendo los toros desde la barrera o ingresando cuando las papas ya quemaban y el pescado estaba más que vendido, dejando en claro que los estrategas europeos los tienen más contemplados para calentar el banquillo que para jugar.



Para colmo de males, en este recuento de los daños, el panorama apenas si mejoró un poco con los veintiún minutos que disputó Álvaro Fidalgo con el Real Betis en la dolorosa derrota frente al Barcelona, mientras que el juvenil Obed Vargas se mantuvo completamente borrado con su equipo en una muestra más de que ganarse la confianza de los estrategas de aquellas latitudes está costando un auténtica fortuna.



Ante esta alarmante sequía en las copas de media semana, ya solo resta esperar si el lateral Rodrigo Huescas ve acción con el Copenhague este domingo, al igual que el zaguero César Montes con el Lokomotiv de Moscú y Johan Vásquez con el Genoa, cruzando los dedos para que Luis Chávez juegue con el Dinamo de Moscú, Santiago Giménez aparezca con el FC Porto y Edson Álvarez haga lo propio con el West Ham United.



En este listado de la lástima aparecieron nombres de la talla de los jóvenes Mateo Chávez junto con Armando González, quienes, a pesar de haber sido convocados con bombo y platillo para disputar estos compromisos de alta alcurnia, apenas sumaron una auténtica miseria en la cancha, obligándonos a bajarnos de nuestra nube y a entender que hoy por hoy el futbolista mexicano es un artículo de lujo que adorna las bancas.

¡MEXICANOS EN CRISIS EN EUROPA! RAÚL JIMÉNEZ, OPERADO; SANTI y FIDALGO, BORRADOS https://t.co/cly51M1xci — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 15, 2026



Esta falta de ritmo competitivo representa un pesado lastre que no solo afecta las carreras individuales de los futbolistas en el exigente mercado europeo, sino que también le termina salpicando directamente las cuentas a la selección nacional, donde se les exige rendir como estrellas de alcurnia sin tomar en cuenta que en sus clubes no los dejan tocar la de gajos ni por equivocación.

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