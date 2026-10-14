Fidalgo y Santiago Giménez, sin pena, ni gloria en la victoria del Real Betis sobre el FC Porto

Mal y de malas sigue el panorama para los integrantes de la Selección Mexicana que buscan abrirse paso en el exigente balompié del viejo continente. La boca del embudo se cierra cada vez más para los futbolistas aztecas en el extranjero, al grado de ser borrados por completo de toda actividad oficial en los torneos más importantes del planeta.

El claro ejemplo de este amargo bache ocurrió en la reciente jornada de la UEFA Champions League, donde el Real Betis se impuso con un dramático 3-2 sobre el FC Porto. El compromiso continental celebrado en territorio español regaló un festival de anotaciones,

??Real Betis *1×1* Porto??

?? Gabri Veiga / 54' ? *Champions League | 2ª Rodada* pic.twitter.com/uDlaehxhB2 — ??????????F?ÊDS??? (@lionstakers) October 14, 2026

La escuadra de Heliópolis saltó al rectángulo verde con una propuesta ofensiva que rindió frutos de forma tempranera gracias a las desatenciones de la zaga visitante. Los dirigidos por el estratega chileno Manuel Pellegrini hicieron pesar la localía en el certamen europeo, hilando combinaciones de alta manufactura para perforar las redes enemigas.

Sin embargo, las decisiones tácticas del timonel andaluz volvieron a castigar la regularidad de un viejo conocido del balompié de nuestro país. Álvaro Fidalgo, el habilidoso mediocampista naturalizado mexicano que disputó la pasada Copa del Mundo con el uniforme verde, se mantuvo más cepillado que bota de militar al quedarse los 90 minutos en la congeladora.

El “Maguito” tuvo que presenciar desde el exilio del banquillo de suplentes cómo sus compañeros batallaban en la media cancha para contener la brava reacción de los lusitanos. El conjunto de Portugal vendió cara la derrota en la UEFA Champions League y presionó con fuerza en el último tramo del cotejo para rescatar una unidad en patio ajeno.

En la acera de enfrente, la historia no marchó de mejor manera para la ofensiva nacional con la playera de la escuadra de los Dragones Azules. El atacante tricolor Santiago Giménez apenas alcanzó a disputar los últimos 5 minutos del encuentro, ingresando al césped de cambio cuando las papas quemaban y el destino de su club estaba prácticamente sentenciado.

El “Bebote” intentó fijar a los centrales españoles en el área chica y presionar la salida del rival, pero el escaso tiempo en el cronómetro impidió que el ariete azteca pudiera revertir el descalabro. Esta alarmante falta de juego en el escaparate internacional enciende las alarmas en el cuerpo técnico nacional de cara a las próximas listas oficiales.

A las discretas e intermitentes participaciones en la justa continental de la UEFA Champions League se le suma el calvario que vive el ariete Raúl Jiménez en el balompié de Inglaterra. El histórico delantero del Tricolor continúa sentenciado a picar piedra en el duro circuito de la Championship, confirmando el bache generalizado de los referentes nacionales.

La crisis en el extranjero complica demasiado el panorama en el eje del ataque para las próximas eliminatorias de la Concacaf. Rafael Márquez mantenía la firme esperanza de que el “Lobo Mexicano” fuera el encargado de levantar la mano para solucionar la preocupante sequía goleadora que arrastra el cuadro verde desde sus últimos compromisos amistosos.

El cuerpo técnico nacional se quedó con las manos vacías tras las discretas exhibiciones de piezas como Armando González, Germán Berterame y el propio Santiago Giménez. Los atacantes lucieron un rendimiento de nivel escolar en la pasada Fecha FIFA, encendiendo las alarmas debido a la falta de contundencia en los linderos del área grande.

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