Raúl Jiménez desafía al destino con un emotivo mensaje tras su cirugía de rodilla

El delantero mexicano Raúl Jiménez demostró una entereza inquebrantable a través de sus plataformas digitales tras confirmarse su reciente ingreso al quirófano. El atacante estrella de los Wolves mandó un emotivo mensaje de aliento y lucha a toda la fanaticada azteca luego de ser intervenido quirúrgicamente por una ruptura en el ligamento medio de la rodilla izquierda.



El denominado “Lobo Mexicano” utilizó su cuenta oficial de Instagram para asegurar que regresará a las canchas del viejo continente más fuerte que nunca en su trayectoria. El canterano americanista acompañó su publicación con un saludo especial para sus compañeros, deseando que la escuadra británica sume una victoria en su próximo compromiso liguero ante Portsmouth.



Las reacciones de la comunidad futbolística no se hicieron esperar en el ciberespacio, destacando las palabras de aliento del exmundialista y actual analista de la cadena Fox Sports, Carlos Hermosillo. El histórico romperredes liguero le deseó una pronta recuperación en virtud de que el eje del ataque de la selección mexicana lo necesita sano.



De igual manera, la cuenta oficial del Tricolor se sumó a las muestras de afecto al señalar que le siguen enviando puros buenos deseos en su proceso de rehabilitación. El combinado nacional manifestó su deseo de volver a ver pronto al artillero tricolor en el ataque del cuadro azteca bajo las órdenes estratégicas de Rafael Márquez.

??? ¡RAÚL JIMÉNEZ YA DIO EL PRIMER PASO HACIA SU REGRESO!



Compartió una fotografía desde el hospital y confirmó que su cirugía fue exitosa, además de agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido.

??? El atacante también celebró la victoria de los Wolves mientras? pic.twitter.com/orXpT8tWkY — Claro Sports (@ClaroSports) October 16, 2026



Esta inesperada lesión rompe de tajo uno de los mejores momentos futbolísticos en la carrera de Jiménez, reviviendo los fantasmas del fatídico año 2020 en Inglaterra. En aquella ocasión, cuando brillaba en la Premier League, un brutal choque de cabezas con el defensor brasileño David Luiz le provocó una fractura de cráneo que puso en riesgo su vida.



Aquel grave problema de salud le generó severas complicaciones para recuperar su verdadero nivel en el área chica y una pubalgia posterior le impidió llegar en plenitud al Mundial de Qatar 2022. Todo esto se derivó como una consecuencia directa de las secuelas médicas que arrastraba tras la delicada e histórica operación en la cabeza.

?? Raul Jimenez on Instagram: “Day 1. Everything went well during the surgery. Thank you all for your messages and support and great way to celebrate a Wolves win” #wolves #wwfc pic.twitter.com/URO1SfL2NN — ??? ?????????? (@Wolfpackwwfc) October 16, 2026



A pesar de los amargos antecedentes, el ariete azteca viene de firmar una brillante e histórica participación en el ataque tricolor durante la pasada Copa del Mundo de México 2026. La afición mexicana mantiene la firme esperanza de que el romperredes supere este nuevo reto con creces para volver en plenitud de facultades con el combinado azteca.

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