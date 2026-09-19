El timonel de los Wolves confirma que la lesión de Raúl Jiménez no es ninguna farsa

El director técnico de los Wolves sacó los dientes para defender al lobo de Tepeji, Raúl Jiménez y sepultó por completo los rumores malintencionados que circulaban en Inglaterra luego de que el entrenador del West Bromwich pusiera en duda la veracidad de la baja del delantero azteca.



César Peixoto calificó las sospechas de su colega como una total mentira y ratificó al cien por ciento que su futbolista estrella no tendrá actividad en el terreno de juego debido a un percance en la rodilla izquierda que sufrió el pasado miércoles ante el Everton.

?: El entrenador del equipo Wolverhampton, César Peixoto, habló de la lesión del mexicano Raúl Jiménez, la cual sufrió en el partido de la Copa de la Liga Inglesa ante Everton: “Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y? pic.twitter.com/KWgp76SRNB — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) September 19, 2026



La molestia física llega en el peor momento posible debido a que el hidalguense empezó la campaña con el pie derecho firmando tres anotaciones desde su regreso veraniego al club, destacando el agónico gol de último minuto que clavó el domingo pasado para vencer al Sheffield United.



La baja del atacante mexicano representa un dolor de cabeza absoluto para la pizarra del timonel portugués porque el ariete venía recuperando su mejor versión competitiva e incluso ya estaba considerado por Rafael Márquez para integrarse a la Selección de México.



Peixoto concluyó aceptando que la escuadra pierde muchísimo peso ofensivo sin Raúl Jiménez en la cancha, pero confía plenamente en la capacidad de respuesta de sus jugadores para encarar el derbi regional mientras aceleran la rehabilitación médica del romperredes mexicano.



Antes del inicio de la actual campaña en el balompié británico, existieron opciones reales para que el romperredes hidalguense regresara a su país natal vistiendo las camisetas de los Tigres, el América o el Cruz Azul, quienes le pusieron ofertas tentadoras sobre la mesa.

?Peixoto aclara que lo de Raúl Jiménez es real, pero menos grave ??????? https://t.co/3vV1Z3BaxH pic.twitter.com/XxooE1eWrl — Claro Sports (@ClaroSports) September 19, 2026



Al final, todo ese asunto de los fichajes veraniegos quedó completamente de lado debido a que Jiménez priorizó en todo momento su continuidad en el viejo continente, demostrando que su deseo principal es mantenerse compitiendo en el máximo nivel del fútbol europeo.

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