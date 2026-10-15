Raúl Jiménez manda mensaje a sus seguidores de que superará la lesión en su rodilla

El delantero mexicano Raúl Jiménez rompió el silencio a través de sus plataformas digitales tras confirmarse la trágica noticia de su ingreso al quirófano. El delantero del Wolverhampton compartió un emotivo mensaje con la fanaticada azteca para asimilar el duro golpe que lo marginará de las canchas por el resto del año 2026.

Los directivos de los Wolves de la Championship revelaron que el atacante tricolor sufrió una grave ruptura en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La desafortunada acción ocurrió hace exactamente 4 semanas durante el ríspido compromiso liguero donde la escuadra licántropa midió fuerzas ante el Everton.

El departamento médico del conjunto británico encendió las alarmas rojas al confirmar que la articulación del artillero azteca no evolucionó de manera satisfactoria. La cúpula de la organización inglesa determinó que la intervención quirúrgica era el único camino viable tras consultar las radiografías con diversos especialistas en Europa.

La baja definitiva del “Lobo de Tepeji” dejará un hueco imposible de llenar tanto en el esquema de su club como en el aparato ofensivo de la selección mexicana. El cuerpo técnico nacional encabezado por Rafael Márquez tendrá que buscar soluciones de emergencia para encarar los compromisos de la Nations League en noviembre.

A pesar de la gravedad del diagnóstico médico en el viejo continente, el ariete mexicano demostró mantener los pies sobre la tierra con una mentalidad inquebrantable. Jiménez sentenció en su perfil oficial que la vida le puso una nueva prueba en el camino y que regresará más fuerte que nunca a las canchas en enero de 2027.

El destino ha colocado de nueva cuenta al romperredes azteca contra la pared a lo largo de su accidentada trayectoria internacional. La fanaticada mexicana recuerda con escalofríos aquel fatídico pasaje del año 2020 cuando una terrible fractura de cráneo puso en inminente peligro su vida, alejándolo por completo de su mejor versión en las canchas de Inglaterra.

? Raul Jimenez with a message on his Instagram following today’s injury update.



“I’ll be back. And I’ll be stronger than ever. ? ??”#WWFC | #Wolves pic.twitter.com/Jze5J3BKpF — Talking Wolves (@TalkingWolves) October 14, 2026

El balompié mundial vuelve a sacudir los planes del ariete tricolor, reviviendo los fantasmas del pasado cuando luchó contracorriente de cara a la justa de Catar 2022. El atacante licántropo encara otro doloroso revés médico que lo obligará a someterse a una intensa rehabilitación de 3 meses en Londres para sanar por completo su rodilla izquierda.

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