Raúl Jiménez sufre una lesión de rodilla y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

El destino insiste en endurecerle el engrudo a Rafael Márquez en el banquillo de la selección mexicana. Tras el doloroso bache futbolístico de la pasada Fecha FIFA, los problemas del estratega nacional se incrementarán drásticamente por la baja de Raúl Jiménez para lo que resta de 2026.



El delantero tricolor no pudo esquivar el quirófano pese a los enormes esfuerzos del cuerpo médico del Wolverhampton. Jiménez será sometido a un procedimiento quirúrgico para corregir un serio daño en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda provocado hace 4 semanas.

An update on Raul Jimenez's injury status.https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026



Phil Hayward, director de rendimiento de la escuadra británica, confirmó de forma oficial que la articulación del canterano americanista no evolucionó de manera satisfactoria. La directiva de los Wolves optó por la operación tras consultar a diversos especialistas en Europa.

Jiménez se perdió la pasada fecha FIFA debido a esta lesión e inclusive el técnico Nuno Espirito Santo fue criticado y cuestionado de que la lesión del mexicano era una treta del equipo inglés para quitarse la obligación de cederlo a la selección mexicana, pero al final se ha confirmado la grave lesión.



La organización que ahora compite en la exigente Championship evitó fijar un plazo definitivo para la recuperación de su artillero estrella. Sin embargo, el cuerpo técnico del conjunto de Inglaterra guarda la esperanza de tenerlo de vuelta en las canchas para enero de 2027.

El ariete tricolor ya se había perdido los últimos compromisos internacionales con la elástica verde debido a estas preocupantes dolencias físicas. En su momento, el entorno del balompié azteca criticó con dureza a la directiva inglesa al considerar que el reporte médico era una simple treta.

??? ¡Malas noticias para Raúl Jiménez y la Selección Mexicana!



? Los Wolves informaron que se operará de la rodilla izquierda, tras lesionarse el ligamento colateral medial hace cuatro semanas. La lesión no cicatrizó como esperaba y volverá a las canchas hasta enero de 2027.? pic.twitter.com/bUi1hnRI18 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 14, 2026

Las duras versiones de pasillo apuntaban a que el conjunto de los Wolves pretendía confeccionar un complot deliberado para quitarse de encima la obligación de ceder al atacante. No obstante, la confirmación de la cirugía sepultó las especulaciones y ratificó la gravedad de la lesión.



La lamentable noticia significa un golpe fulminante para el aparato ofensivo del Tricolor que comanda el “Káiser”. Durante los últimos compromisos internacionales, el cuadro verde exhibió una preocupante sequía goleadora al conseguir apenas 2 anotaciones en la cancha.



México registró amargos empates de 1-1 frente a las escuadras de Colombia y Perú en el inicio de las acciones. Posteriormente, el panorama se puso color de hormiga al morder el polvo con un doloroso 3-0 ante Estados Unidos y un tropiezo de 1-0 contra el representativo de Chile.



La ausencia del “Lobo de Tepeji” agrava la crisis en el eje del ataque justo antes de encarar la actividad oficial de noviembre. La Selección Mexicana medirá fuerzas contra Jamaica dentro de los cuartos de final de la Concacaf Nations League buscando el boleto al Final Four.

Wolves have confirmed that Raul Jimenez is now needing surgery on his MCL injury picked up against Everton. #WWFC



The injury healing process hasn't gone as expected so far meaning Jimenez could be out for up to three months for his recovery following surgery.



Huge blow for? pic.twitter.com/Vm6mqyFSPt — Talking Wolves (@TalkingWolves) October 14, 2026



Márquez tendrá que buscar alternativas de forma urgente ante el bajo rendimiento de Santiago Giménez con la playera verde. La fanaticada mexicana presiona con fuerza al considerar que el puesto le está quedando grande al “Bebote” , a Germán Berterame y a los jóvenes delanteros del circuito.

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