Juan Reynoso cree que Santiago Giménez tiene madera para la Premier League

Santiago Giménez no pasa por su mejor momento en el fútbol de Europa. Después de varias temporadas de ensueño en el Feyenoord, Giménez ha bajado sin nivel. Juan Reynoso, exentrenador de Cruz Azul, considera que el “Bebote” superará esta mala racha y volverá a la élite de Europa.

Juan Reynoso dirigió a Santiago Giménez durante su etapa con “La Máquina”. El estratega peruano considera que el delantero mexicano ha tenido la capacidad de reinventarse y sobreponerse a situaciones adversas. Un contexto negativo es el que afronta en la actualidad.

“Santi es un chico muy inteligente, muy humilde y que siempre busca reinventarse. Esto es simplemente un reto más en una carrera en la que ya ha superado situaciones complejas”, dijo Juan Reynoso par TUDN.

¡CONFÍA EN EL 'HIJO' PRÓDIGO! ????



Juan Reynoso aseveró en entrevista para TUDN que Santiago Gimenez volverá a su mejor versión con el Porto. El exentrenador de la Máquina ve al mexicano en unos años una de las mejores ligas del mundo ?#CentralFOX pic.twitter.com/GU0Ccf7TKE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2026

Debido a múltiples lesiones, Santiago Giménez se perdió muchos partidos en la temporada pasada con el AC Milan. El atacante mexicano fue cedido al Porto y su rendimiento no ha sido tan sobresaliente. Juan Reynoso no pierde la confianza en Giménez y cree que es cuestión de tiempo para que asuma el liderazgo en el conjunto portugués.

“No me sorprendería que en el corto plazo termine siendo una de las figuras del Porto y que, posteriormente, regrese a una liga de mayor exigencia. Incluso, podríamos estar hablando de un delantero consolidado en la Premier League dentro de dos o tres años”, agregó.

Santiago Giménez ?? se estrenó con el Porto en la Primeira Liga ??. El delantero mexicano hizo efectivo un cobro desde los once pasos que él mismo generó previamente. Volvió a marcar tras casi un año. Su ultimo gol había sido el 23/09/25 con el Milan.??? pic.twitter.com/bT5LhCVSRq — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 12, 2026

Hasta ahora Santiago Giménez solo ha disputado cuatro partidos oficiales con la camiseta del Porto. Solo en 65 minutos dentro del campo, el “Bebote” ha podido marcar un gol.

Lo más curioso del caso de Santiago Giménez es que en todo 2026 solo ha anotado un gol. El tanto con el Porto es el único en el año calendario. En el Milan se fue en blanco en la segunda mitad de la temporada anterior.

“Todo lo que está viviendo hoy será apenas una anécdota. Estoy convencido de que Santi se va a imponer a esta coyuntura porque no refleja la verdadera dimensión de lo que puede llegar a ser su carrera”, concluyó Reynoso.

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