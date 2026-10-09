En el Porto le dan instrucciones a Santiago Giménez para mejorar

Santiago Giménez no está pasando por un buen momento en su carrera. El delantero mexicano salió del Milan al Porto en busca de minutos. El “Bebote” no ha podido retomar su gran nivel. El estratega del Porto, Francesco Farioli, confía en la recuperación de Giménez.

Francesco Farioli considera que es prioritario que Santiago Giménez recupere su confianza. En la Fecha FIFA también fue cuestionado por su nivel mostrado con la selección mexicana. Giménez debe trabajar el aspecto mental.

“(Giménez) es un jugador importante que tiene que recuperar la confianza en sus cualidades, que no son ninguna novedad para nadie”, dijo el estratega del conjunto portugués.

Hasta ahora Santiago Giménez a jugado tres partidos con la camiseta del Porto. Sin embargo, el “Bebote” solo ha estado dentro del campo durante 60 minutos. Giménez solo ha podido anotar un gol en esta nueva etapa.

“Es importante ponerlo en una burbuja, que se quede aquí con sus compañeros, con el cuerpo técnico, y que trabaje con el apoyo de toda la afición“, agregó.

Santiago Giménez en El Tri

En la última Fecha FIFA, Santiago Giménez vio acción en 3 partidos con la selección mexicana. El “Bebote” jugó 29 minutos contra Perú, 72 minutos contra Estados Unidos y 26 minutos ante Chile. El atacante del Porto no pudo marcar goles.

“Tuvo más minutos de los que le habríamos dado aquí. Ha sido positivo que haya ido allí a jugar. Claro que se ha perdido entrenamientos, pero tiene tiempo para volver, trabajar, tener impacto y ayudar cuando sea necesario, empezando por mañana”, agregó Francesco Farioli.

Santiago Giménez lleva más de 50 partidos con la Selección Mexicana y apenas 6 goles. Para un delantero, son números verdaderamente terribles. pic.twitter.com/yYYoOgghyF — Cristian Rey (@SoyCristianRey) October 4, 2026

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