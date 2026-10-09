Pável Pardo respalda a Rafa Márquez a pesar de su lento comienzo

La selección mexicana no pudo ganar ningún partido en el comienzo del proceso de Rafa Márquez. Las críticas comienzan a caer sobre la gestión del “Káiser”. Pavel Pardo, referente de el Tri, pide paciencia para el proyecto de Rafa Márquez.

El conjunto azteca afrontó cuatro partidos en la última fecha FIFA. El Tri empató 1-1 contra la selección de Colombia; igualó 1-1 contra Perú; fueron goleados 0-3 por la selección de Estados Unidos y cayeron 0-2 ante Chile en su última presentación.

Rafa Márquez consideró que fue muy provechoso esta seguidilla de partidos. El exdefensor del FC Barcelona quedó satisfecho porque pudo probar a varios jugadores en la selección. Los cuestionamientos surgen de quienes piden resultados de inmediato.

Pável Pardo va por la misma línea de Rafa Márquez. El exfutbolista de El Tri también cree que es necesario la prueba de nuevos jugadores. Pardo considera que los partidos amistosos son duelos de exploración y aprendizaje.

“Él hoy le dio oportunidad a muchos jóvenes para poder probar esa parte, para poder tener ese recambio. Y va a ir viendo. Después, ahora que empiece Nations League, pues va a tener ya todo un panorama de decir: ‘A ver, ¿qué jugadores cuento? ¿Qué jugadores son los que me van a poder dar y qué jugadores no?’”, dijo el exjugador de la Bundesliga.

CALMA, ES UN PROCESO???



Pável Pardo habló sobre el inicio del proceso de la Selección Mexicana con Rafa Márquez en la dirección técnica. @notijaliscotv_ pic.twitter.com/trrgynkxMM — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 8, 2026

Pardo considera que los partidos que obligatoriamente deben ser ganados son los oficiales. Torneos como la Liga de Naciones de la Concacaf, Copa Oro y el Clasificatorio al Mundial de 2030 son los verdaderos parámetros de un proceso.

“Siempre cada partido es una situación diferente (…) ¿De qué te sirve ganar todos tus partidos amistosos si los oficiales no los ganas?”, agregó.

Lo cierto es que el comienzo de Rafa Márquez si ha sido bastante lento en cuanto a resultados. El arranque del “Káiser” ha sido el más lento para un seleccionador mexicano en las últimas dos décadas.

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