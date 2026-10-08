Rafa Márquez tiene el arranque más lento de El Tri de los últimos años

Rafa Márquez asumió el banquillo de la selección mexicana tras el exitoso paso de Javier Aguirre. El “Káiser” tiene la responsabilidad de comandar el camino de El Tri al Mundial de 2030. Sin embargo, Rafa Márquez tiene hasta ahora el peor inicio para un seleccionador de México en todo el siglo XXI.

Hasta ahora Rafa Márquez a dirigido cuatro partidos amistosos en el banquillo de la selección mexicana. En el primer encuentro igualaron 1-1 contra Colombia; luego empataron 1-1 contra Perú; ante Estados Unidos cayeron por goleada 0-3 y Chile también los venció por 0-2.

Luego del encuentro contra la USMNT, Rafa Márquez ya había inscrito su nombre en los registros negativos de la selección mexicana en todo el siglo XXI. Ningún seleccionador había tardado tanto en ganar su primer partido en esta nueva era.

"LE DIMOS MINUTOS A TODOS. ES EL PRINCIPAL OBJETIVO" ?????



Rafa Márquez, entrenador de la selección mexicana, tras caer 0-2 ante Chile#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/8WMFNdXyzz — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Las victorias más tardías de El Tri

Antes de este proceso de Rafa Márquez, dos proyectos anteriores estaban igualados en el primer lugar de este ranking negativo. Estos fueron los proceso de Ricardo La Volpe y Ricardo Ferretti.

El proceso del “Bigotón” se remonta a su pasantía en El Tri desde 2002. Ricardo La Volpe inició su proceso con una derrota 0-2 contra Argentina y luego empataron 0-0 contra Colombia. La victoria llegó en el tercer partido con un triunfo 1-0 contra Bolivia.

El otro seleccionador fue Ricardo Ferretti en su interinato en 2015. En este proceso de emergencia, el “Tuca” inició con un empate 3-3 contra Trinidad y Tobago y luego igualaron 2-2 contra Argentina. El tercer duelo fue una victoria 3-2 ante Estados Unidos.

En este sentido, el proceso de Rafa Márquez se instala en el primer lugar del ranking negativo de inicios lentos. Otros seleccionadores también han tenido problemas para ganar sus primeros partidos con El Tri, pero esos casos se remontan mucho más atrás con los proceso de Raúl Cárdenas, Ignacio Trelles, entre otros.

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