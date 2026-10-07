Rafa Márquez dio la cara tras los resultados negativos de El Tri

La selección mexicana no pudo obtener una victoria en su casa contra Chile. El conjunto sudamericano venció 0-2 a El Tri en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Rafa Márquez ofreció sus consideraciones sobre el partido y el balance de la fecha FIFA.

Con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, Chile venció 0-2 a México en su estadio. El conjunto chileno llegaba a este partido con dos derrotas sobre sus hombros en sus mas recientes partidos: 1-0 contra Canadá y 4-2 contra Estados Unidos.

México no ha podido ganar ningún partido desde el Mundial de 2026. Luego de aquella buena participación, Rafa Márquez no ha podido conducir a México a su primera victoria. El “Káiser” explicó que los niveles de intensidad no son los mismos entre el Mundial y los recientes partidos amistosos que dirigió.

“Creo que nos faltó contundencia en ambas áreas. Desde luego que comparar un Mundial con partidos amistosos no hay comparación. Son chicos que están jugando por primera vez juntos. La realidad es que tenemos que seguir trabajando”, dijo Rafa Márquez tras el partido.

A pesar de los resultados: 1-1 contra Colombia, 1-1 contra Perú, derrota 3-0 contra Estados Unidos y la reciente caída contra Chile 0-2, Rafa Márquez pudo ejecutar parte de su plan. El estratega mexicano quería probar jugadores en estos encuentros independientemente de los resultados.

“Le diste oportunidad a todos, le diste minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlos ver y ese es el principal objetivo. Hemos visto quién puede estar y quién no”, agregó.

"LE DIMOS MINUTOS A TODOS. ES EL PRINCIPAL OBJETIVO" ?????



Rafa Márquez, entrenador de la selección mexicana, tras caer 0-2 ante Chile#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/8WMFNdXyzz — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Planes a mejorar de Rafa Márquez

Rafa Márquez está consciente de que el balance no fue el mejor. El seleccionador mexicano espera poder corregir el juego en ambas áreas. El “Káiser” tiene que trabajar mucho en este periodo de transición de El Tri.

“Reforzar lo que nos hace falta. Es muy puntual: ser más contundentes en las dos áreas. Ojalá tener la confianza de que en el siguiente compromiso podamos contar con gente que venimos trabajando con ellos, en este caso con César Montes, que es un pilar. Ese análisis lo veremos con mi cuerpo técnico”, concluyó.

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