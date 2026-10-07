El Tricolor de Rafael Márquez cierra una fecha FIFA de pesadilla al caer frente a Chile: 0-2

La Selección Mexicana sigue sin dar una bajo el mando de Rafael Márquez. El conjunto nacional cerró una fecha FIFA de pesadilla al caer esta noche 0-2 frente a Chile, sumando su segundo descalabro consecutivo y dejando un amargo saldo de dos derrotas y dos empates en esta ventana.



El Káiser de Michoacán pensó que las cosas mejorarían tras el tropiezo ante Estados Unidos, pero el experimento en el Coliseum de Los Ángeles le salió bastante caro. El equipo lució completamente desarticulado, sin fuerza y sin una idea clara de juego sobre el terreno de juego.

¡Gooooooool de Chile! México ya lo pierde con gol de Gutiérrez ???#LaEraDeRafa pic.twitter.com/MQrCrJum1Z — TUDN USA (@TUDNUSA) October 7, 2026



La oncena azteca repitió sus viejos vicios y solo aguantó media hora a buen ritmo. Al estratega le pesó en serio haber sacudido la alineación, pues decidió arrancar el encuentro con apenas cuatro de sus hombres habituales y presentar ocho novedades en su cuadro inicial.



Nombres como Alex Padilla, Álvaro Fidalgo y Germán Berterame recibieron la oportunidad de iniciar, pero las variantes terminaron por debilitar el funcionamiento colectivo. En la segunda mitad, el cuadro andino aprovechó los enormes titubeos defensivos para inclinar la balanza.

¡Cayó el segundo! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Brutal error de Johan y cae el 2-0 ??#LaEraDeRafa pic.twitter.com/8O0l8qbB8Z — TUDN USA (@TUDNUSA) October 7, 2026



El gran dolor de cabeza para este cuerpo técnico sigue siendo la alarmante falta de gol y la nula generación de peligro. Este problema surge en el peor momento, justo cuando está a la vuelta de la esquina el pase al Final Four de la Concacaf Nations League.



La debacle comenzó cuando Maximiliano González apareció en el área para vencer a Alex Padilla con un disparo cruzado. El golpe anímico fue demoledor para un Tricolor que se cayó por completo en lo mental y que apenas once minutos después recibió el segundo impacto de la noche.

¡No te creo la que se acaba de perder México! Doble disárp a puerta y Vigoroux vuelve a lucirse??? #LaEraDeRafa pic.twitter.com/NKjeDjZaSe — TUDN USA (@TUDNUSA) October 7, 2026



Desde la banca no hubo capacidad de respuesta y Márquez se quedó helado viendo cómo su equipo se desmoronaba. La única luz en el camino es que para la serie ante Jamaica ya podrán contar con Julián Quiñones, quien se perfila como la solución urgente para este mal momento.

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