El Tuca Ferretti destroza el juego de la selección mexicana y le deja un recado a Rafa Márquez

Siempre fiel a su estilo inconforme, directo y sin cortapisas, el experimentado extécnico de escuadras como Pumas, Chivas, Toluca, Tigres y Cruz Azul, Ricardo Ferretti, no quedó nada conforme con el funcionamiento colectivo mostrado por la escuadra nacional ante Perú, y soltó que el equipo sigue ofreciendo exactamente lo mismo de siempre.



Desde su trinchera pública en las pantallas de la cadena de televisión ESPN, el popular Tuca expuso que lo visto bajo el mando de Rafael Márquez fue una simple continuidad del proceso anterior de Javier Aguirre, al no encontrar variantes relevantes ni un aporte táctico real que haga suponer una mejoría de cara al futuro.

"Es la misma gata pero revolcada. Llevamos dos años y medio con esto".



¿Estás de acuerdo con Tuca Ferretti sobre la Selección Mexicana?



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Para no ir más lejos, Ferretti comparó el triste rendimiento del combinado azteca como un capítulo más de cualquier telenovela de drama de la televisión mexicana, donde su mayor queja radica en la nula profundidad al frente, provocando que la delantera haga poco o nada y dejando una sensación de que no se puede esperar algo mejor.



El estratega destacó que quizá Rafael Márquez no tuvo el tiempo necesario para trabajar con el grupo y, debido a ello, los mediocampistas Álvaro Fidalgo y Obed Vargas se vieron muy limitados en la cancha, sin poder abrir el juego hacia las bandas para alimentar a sus extremos en ofensiva.



Por esa falta de espacio, Isaías Violante y Orbelín Pineda siempre quisieron meterse hacia el centro de la cancha por su propia cuenta, terminando por complicar gravemente la labor de los delanteros Santiago Giménez y Germán Berterame, quienes sufrieron las de Caín para poder tocar el balón con ventaja.



En su ácida exposición durante el programa Fútbol Picante, el Tuca destacó textualmente que es la misma gata, pero revolcada, porque llevamos 2 años y medio con esto, y resulta imposible penetrar al rival si entre los mismos jugadores mexicanos se tapan las entradas, mientras la llegada de sus compañeros les cierra los espacios, provocando choques.



Ferretti insistió en que la nula participación de los extremos limitó por completo que las pelotas llegaran limpias a la zona de fuego, debido a que los atacantes aztecas fueron totalmente incapaces de desbordar hasta la línea de fondo para surtir de centros venenosos a los rematadores del equipo.

Tuca Ferretti destroza en 3 palabras a la Selección Mexicana de Rafael Márquez https://t.co/X2wRhOsXmw pic.twitter.com/V3pJbNarpX — Bolavip México (@BolavipMex) September 30, 2026



Para cerrar su fuerte crítica, el estratega brasileño sentenció que tus extremos no producen absolutamente nada y no ganan un solo mano a mano, además de que nunca llegan al fondo a centrar una pelota, provocando que el balón vaya siempre a favor del defensa y rematando que le da mucha pena por Santi, Berterame o la Hormiga.

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