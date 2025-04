Tuca Ferretti no cierra la puerta a dirigir de nueva cuenta a las Chivas

No obstante que en el radar de la directiva de las Chivas, Jaime Lozano y Nicolás Larcamón aparecen como los dos objetivos principales a dirigir al Rebaño Sagrado a partir del próximo 21 de mayo, el actual analista de ESPN, Ricardo “Tuca” Ferretti, no cerró la puerta para regresar al banquillo del Guadalajara.

Enterado y consciente de que el reto que tendría enfrente sería más complicado que aquel que encabezó hace 31 años, cuando el ingeniero Salvador Martínez Garza le ofreció hacerse cargo de las Chivas en el torneo Invierno 1996 para conquista el título de campeones de la Liga MX.

Ricardo Ferretti está claro que podría volver a sentir la pasión de dirigir a Chivas

Tuca Ferreti está curado de espanto de cualquier tipo de presión para poder dirigir a Chivas como aconteció hace 31 años cuando se coronó en el torneo Invierno 1996 hasta el año 2000 en donde dirigió un total de 167 partidos, con 73 victorias, 48 empates y 46 derrotas, donde se coronó en una ocasión y terminó perdiendo otra con Necaxa.

Ahora el director técnico brasileño, que todavía tiene como objetivo dirigir a la selección de México, no descartaría hacerse cargo del Guadalajara, no obstante que desde hace dos años no dirige a ningún equipo, después de su fallido proyecto en el Cruz Azul, donde dirigió 14 juegos, con cinco victorias, dos empates y siete derrotas.

Ferretti sobre la posibilidad de hacerse cargo del Guadalajara, mencionó en su participación en el canal de televisión restringida ESPN, respondió que no obstante estar en estos momentos dentro de sus planes aceptar una oferta y que en Chivas tampoco piensan en él, expuso que sería una ilusión volver a esa escuadra.

“Yo creo que hay opciones para Chivas. Creo que Amaury Vergara, con Javier Mier están analizando opciones… ¿Qué entrenador no estaría ilusionado de dirigir a Chivas?”, dijo el técnico brasileño.

El Tuca también mencionó que al Guadalajara lo han maltratado demasiado y que muchas de las críticas no han sido justas, pues no obstante, sumar dos torneos consecutivos sin clasificar a Liguilla, la organización tapatía tampoco está para merecer tanto comentario negativo

“Es una institución que la gente anda maltratando mucho… Si vemos los años, el 2021 les fue mal y este 2025 también. Los otros les fueron bien, llegaron a Final, Semifinal y todo. Naturalmente por la importancia del equipo se habla mucho más”.

La afición llegó a un límite

Empero, también reconoció que los comentarios negativos se deben a que los aficionados ya llegaron a un límite, pero tampoco se debe exagerar, sobre todo porque el plantel se ha esforzado a buscar mejoría, pero muchas veces la popularidad de las Chivas ha jugado en su contra.

El Tuca Ferretti está curado de espanto para volver a Chivas.

“Creo que la popularidad de Chivas es demasiada y la gente llega a un límite, pero muchas veces se exagera en la forma como se ataca al equipo, creo que todos tienen momentos mejores, buenos y malos”.

No todo es culpa de Amaury Vergara

El experimentado entrenador expuso que no todo es culpa del dueño de las Chivas, el empresario Amaury Vergara, pues reconoció que: “Cuando todo mundo ataca a Amaury, uno se pregunta, que acaso, si no sabe, no ha contratado a gente que sabe de fútbol. Ahí está el caso de Ricardo Peláez, pero cuando el equipo pierde siempre culpan a Amaury”.

💥 "Chivas debe de convencerse de su proyecto"

💥 "Amaury Vergara no es el culpable de todo"



Tuca Ferretti sobre los problemas del Guadalajara y lo que debe hacer para mejorar



Ferretti destacó que el problema de Chivas son todas las cosas que pasan en el entorno y sin mencionarlo, se refería a las indisciplinas, a las expulsiones, al exagerado número de tarjetas amarillas, a las muestras de rechazo como las que hizo Alan Mozo al quedar finalizado el pasado torneo.

