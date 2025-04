DT de Chivas explica por qué dejó a “Chicharito” en la banca en el juego que les costó la eliminación

Gerardo Espinoza, DT de Chivas, encendió la polémica en la Liga MX al prescindir de “Chicharito” Hernández en un partido crucial en el que necesitaban ganar para acceder al play-in.

Debido a la combinación de resultados, Chivas solo requería un triunfo en el Clásico Tapatío para avanzar a la siguiente ronda, pero la figura del equipo no fue alineada de inicio ni entró de cambio.

Conforme avanzó el partido las condiciones para Chivas mejoraban, ya que con la derrota de Pumas y el empate momentáneo en el Estadio Jalisco ahora solo necesitaban un gol para clasificar, pero ni así el técnico ordenó el ingreso de “Chicharito”, algo que dividió opiniones, ya que algunos aseguraban que, debido a su experiencia, podía marcar diferencia en cualquier momento, mientras que otros insistían en que no merecía ingresar.

Increíble quedarte fuera del “Play In” necesitando un gol y con “Chicharito” en la banca…

Gerardo Espinoza puede regresar a dirigir al Tapatío… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 20, 2025

Al final se quedó en la banca, el gol de Chivas no llegó y los rojiblancos quedaron fuera del torneo, por lo que el entrenador Gerardo Espinoza fue sumamente cuestionado, por la decisión, algo que justificó después, cuando explicó que a Hernández no le han faltado oportunidades, ya que es el único juego en el que no ha aparecido.

“Considero que se ha confiado mucho en Javier. Ha tenido participación mayormente en todos los partidos. Que recuerde es este el partido donde no ha participado nada más. Creo que recuerdo que nada más es este. Entonces, confianza, minutos, los ha tenido”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Siguiendo con el tema, Espinoza fue cuestionado sobre cuál delantero le gustó cómo se desempeñó en el terreno de juego.

“Todos los jugadores, Pulido viene participando bastante bien, me ha gustado su funcionamiento, por desgracia hemos carecido de gol también, no por falta de oportunidades, hoy también Pulido los tuvo para concretar en el primer tiempo y Teun es un chico que viene bastante bien también, que tiene proyección y que dentro de todo ha estado cumpliendo bien con su función. Esa es la situación, minutos como mencioné hace un momento, han tenido todos”, agregó, achacándole la eliminación a las circunstancias y la falta de puntería.

Gerardo Espinoza, DT de Chivas. / Foto: Imago 7 Crédito: Cristian Hernández | Imago7

Sobre la sensación que le queda ahora que El Rebaño Sagrado ya no pelea nada, dijo que se siente tranquilo porque puso todo de su parte.

“Es dolorosa la situación, definitivamente, y el torneo ha sido eso, ha sido una tónica de muchas complicaciones, de muchos problemas, y hoy simplemente se cierra de esa manera. Se tendría que pensar bien lo que se busca para los siguientes torneos, realizar bien un proyecto, buscar bien todo lo que la institución merece. Y de mi parte, bueno, simplemente tranquilo, asumí este reto, sabiendo lo complicado que era, todas las complicaciones que venían, y de mi parte, bueno, creo que por trabajo no quedó la situación”, expresó.

Finalmente, sobre si se siente señalado y en riesgo de salir del equipo debido al fracaso, dijo desconocer lo que pasará, pero insistió en sentirse tranquilo.

“Bueno, yo simplemente dirijo los partidos y las decisiones se tomarán en algún momento, es decir, uno nunca sabe como técnico cuánto tiempo vas a estar, uno simplemente tiene que trabajar y estar en mi parte, estoy tranquilo todo el tiempo porque trabajo y trabajo muchísimo, entonces en algún momento te tienes que ir, despedida, en algún momento habrá, pero por el momento me encuentro tranquilo y veremos qué pasa más adelante”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Para Ripley: Chivas eliminado y Pumas aun perdiendo jugará el play-in en la Liga MX

– Chivas vende al novato Mateo Chávez al AZ Alkmaar de la Eredivisie

– Pumas venció a Santos Laguna 2-0 y se jugará el pase a play in vs. Tigres

– Hugo Camberos, novato de Chivas, espera un contrato multianual y aumento salarial