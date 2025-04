Para Ripley: Chivas eliminado y Pumas aun perdiendo jugará el play in en la Liga MX

Lo que son las cosas, pero Chivas pudo, pero no quiso y Pumas no quiso, pero sí pudo, finalmente se quedó con el último boleto para el play in, no obstante perder con los Tigres de la UANL 2-1, simplemente porque el Guadalajara no tuvo la personalidad para vencer al Atlas y terminó empatando 1-1.

Así es, el Guadalajara que tuvo todo para imponerse a los atlistas en quizá el mejor juego que dio en el campeonato, no supo como vencer a los rojinegros y terminó registrando un empate 1-1 que supo a derrota y fracaso en una temporada de los mil diablos que empezó de la peor manera al haber contratado en las primeras jornadas al español Óscar García Junyent y terminar pagando caro esa osadía con el boleto de eliminación.

¡Gol de Chivas! Camberos está metiendo al rebaño al Play-In#SabadoFutbolero pic.twitter.com/7WIzvI5NZV — TUDN USA (@TUDNUSA) April 20, 2025

Porque al Rebaño Sagrado solo le bastaba anotar un gol para aprovechar la derrota de Pumas en la casa de Tigres con goles del uruguayo Fernando Gorrarían a los minutos 45 y 65 por parte de los norteños y de Guillermo Martinez por la UNAM, gol que cayó de perlas para avanzar a la eliminatoria de la liguilla por medio del criterio de la diferencia de goles.

La realidad es que Chivas pudo haber vencido holgadamente a los rojinegros, pues jugó mejor, pero los nervios terminaron matándolos y no aprovecharon el autogol del argentino Martín Nervo, pues cuatro minutos después el serbio naturalizado montenegrino Uroš Đurđević empató las acciones y a partir de ese momento convirtió el juego en un calvario para Chivas.

Un gol para Uroš Đurđević que le permite estar a un paso de hacer historia como campeón de goleo del torneo Clausura 2025 con 12 goles empatado con el portugués Paulinho y superando al colombiano del Necaxa Diber Cambindo, cuando todavía hay que esperar a lo que haga la Pantera Zúñiga en el ataque de Xolos.

Sobre todo porque desde la banca el técnico Gerardo Espinoza pareció no abonar nada a su favor para cambiar la historia de ese empate y cuando se necesitaba echar toda la carne al asador para agobiar en su portería al Atlas, se decidió a mandar a sus delanteros Armando “Hormiga” González, Cade Cowell y Yael Padilla, cuando el duelo agonizaba.

Para colmo dejó en la banca al internacional Javier “Chicharito” Hernández cuando más experiencia y colmillo necesitaba al ataque para que la velocidad del exdelantero del Manchester United y Real Madrid, entre otros, pudiera por lo menos poner su granito de arena.

¡Golazo histórico! Djuka empata el juego y se convierte en campeón de goleo#SabadoFutbolero pic.twitter.com/qrSQXr9pSm — TUDN USA (@TUDNUSA) April 20, 2025

En cambio, Espinoza se puso la espada de Damocles y será muy complicado que la directiva del Guadalajara encabezada por Amaury Vergara le perdone la eliminación al extécnico del Tapatío de la Liga Expansión MX y le exija la renuncia para buscar algún otro candidato con más cartel para el próximo torneo.

De esta forma Chivas de igual forma que en el torneo pasado se quedó a un pasito del play in y tal parece que no aprendieron la lección con su segundo fracaso consecutivo, pero lo que es peor, alargando a ocho años su sequía de títulos.

Pumas a play in por la puerta de atrás

Por lo que toca a los Pumas de la UNAM, la realidad que la bondad del propio torneo hizo que los felinos pudieran encontrar un sitio en el play in, no obstante la derrota con Tigres 2-1, cuando lo mejor habría sido que ellos y las Chivas se fueran a descansar a casa para preparar el próximo torneo.

Pero la diferencia en el criterio de goles con el Rebaño Sagrado hizo que la escuadra dirigida por Efraín Juárez sin muchas luces futbolísticas pudiera alcanzar sitio en esta eliminatoria sin importar que en el partido de este sábado los Tigres los vencieran con goles del uruguayo Fernando Gorrarían.

Con esos dos goles, la UNAM estaba fuera, pero llegó el penal anotado por Guillermo Martínez y con eso les dio vida para jugarse el pase a la liguilla los próximos 15 días en los juegos de play in aun sin merecerlo en el terreno de juego.

Sin duda que el avance de los felinos del Pedregal es justo porque así lo establece el reglamento, pero la realidad es que abaratan la liga con una calificación por la puerta de atrás, como lo refleja esta derrota en su último juego del campeonato.

