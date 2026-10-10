¿Qué piensa Santiago Giménez tras su participación con El Tri?

Los primeros pasos de Rafa Márquez en la selección mexicana no han sido evaluados con una nota muy alta. Uno de los señalados por el bajo rendimiento es Santiago Giménez. El delantero del Porto se fue en blanco de la fecha FIFA.

Santiago Giménez vio acción en tres de los cuatro partidos que disputó México en la fecha FIFA. En el único duelo en el que se quedó en el banquillo de suplentes fue contra Colombia.

El delantero del Porto fue criticado por fallar acciones claras de gol durante el partido ante Estados Unidos. Santiago Giménez se fue en blanco, pero promete mejorar. El “Bebote” destacó la unión de la selección.

??? NOW: Santiago Giménez has just missed TWO huge chances vs USA. ?? pic.twitter.com/a90qca08Vc — Milan Wire (@MilanWireX) October 4, 2026

“Los resultados no fueron los que queríamos en esta fecha FIFA, pero este proceso apenas comienza. El grupo está unido y metido al 100%, y estoy convencido de que vienen cosas buenas. Vamos juntos incondicionales”, escribió Giménez en sus redes sociales.

Santiago Giménez disputó 29 minutos en el duelo contra la selección de Perú; contra Estados Unidos jugó 72 minutos y contra la selección chilena disputó otros 26 minutos. El “Bebote” no pudo aportar goles ni asistencias.

El delantero de 25 años ya ha jugado 54 partidos con la camiseta de la selección mexicana. Santiago Giménez solo tiene 6 goles y 3 asistencias en sus registros con El Tri.

En Porto quieren que retome el nivel

El contexto de Santiago Giménez en el Porto no es muy diferente. Francesco Farioli, estratega del conjunto portugués, considera que el delantero mexicano debe retomar la confianza para que vuelvan sus grandes noches que supo hacer en el Feyenoord. Giménez tiene un gol en tres partidos disputados con el club.

“Santiago Giménez es un jugador importante que tiene que recuperar la confianza en sus cualidades, que no son ninguna novedad para nadie“, dijo el entrenador.

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