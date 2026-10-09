André Jardine sigue en el recuerdo del América

El proceso de Guillermo Almada en el banquillo del América ya tiene varios meses. Sin embargo, el paso de André Jardine no se olvida en el conjunto azulcrema. Brian Rodriguez volvió a elogiar el aporte del estratega brasileño y reconoció que a la plantilla le afectó si salida.

Después de varias temporadas en las Águilas del América, André Jardine tomó la decisión de marcharse del conjunto azulcrema en junio de 2026. El estratega brasileño se marchó al Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos.

La salida de Andre Jardine del banquillo azulcrema no le habría sentado bien a los jugadores del club. Fue una importante pérdida para un núcleo de jugadores que ya estaba acostumbrado a su filosofía de trabajo.

“La salida de André nos dolió, por lo que significaba para todos, para el grupo, para cada jugador. La relación era muy buena. Para mí, fue un padre, porque me enseñó tanto dentro como fuera (del campo), sacó lo mejor de mí en todo sentido”, dijo Brian Rodriguez en una entrevista con Universal Deportes.

Brian Rodríguez: “La salida de André Jardine nos dolió a todos, por lo que significaba él para nosotros, para mí era como un padre por todo lo que me enseñó y estoy agradecido”??



Me hace feliz que los jugadores hablen así del Profe Jardine?? pic.twitter.com/WJBBOYYHkD — Roberto Haz (@tudimebeto) October 6, 2026

El delantero uruguayo mostró agradecimiento por el aporte de André Jardine en su desarrollo futbolístico. Rodríguez solo tiene 26 años. Jardine fue una pieza fundamental en la formación del delantero “Charrúa”. A pesar de estar en el América, Rodríguez pudo asistir al Mundial de 2026 con Uruguay.

“Hay que estar muy agradecido por todo lo que hizo por nosotros, por nuestras familias. Su salida nos dolió, pero son cosas que pasan en el fútbol ciclos que se cumplen“, agregó.

André Jardiné conquistó seis títulos en el banquillo de las Águilas del América. El entrenador sudamericano levantó tres Liga MX, una copa Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

En la actualidad Jardine dirige al Shabab Al Ahli. Asta ahora el brasileño ha dirigido seis partidos oficiales en el banquillo del conjunto árabe. El Shabab acumula cuatro victorias, un empate y una sola derrota.

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