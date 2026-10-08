El presidente de la Conmebol motivó a Messi a jugara la Copa Libertadores

Lionel Messi tuvo su partido de despedida en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Muchas personalidades del deporte se sumaron a llevarle presentes y manifestarle palabras de agradecimientos al capitán de la Albiceleste. Alejandro Dominguez, presidente de la Conmebol, lo motivó a que jugara la Copa Libertadores.

Alejandro Domínguez asistió al Estadio Monumental a llevarle un par de presentes al exjugador del FC Barcelona. En su encuentro con Messi, Domínguez le motivó a que jugara en la Copa Libertadores de América. Lo único que le falta al legendario futbolista argentino.

“Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores (…) ¿Me agarrás (aceptas) el desafío?”, le dijo Alejandro Domínguez a Messi m mientras entregaba los reconocimientos.

Ahora te esperamos en la CONMEBOL Libertadores, querido Leo ? pic.twitter.com/mqNahSecld — Alejandro Domínguez (@agdws) October 7, 2026

No está de más recordar que algunas temporadas atrás se habló de la posibilidad de que el Inter Miami jugara la Copa Libertadores. Esta era una invitación especial porque Messi forma parte de este club.

Otra de las posibilidades es que Lionel Messi se marche, por primera vez en su carrera, al fútbol sudamericano. Entre sus opciones estaría el Newell’s Old Boys, club de Argentina en el que Messi dio sus primeros pasos en las categorías formativas.

Gracias Leo Messi por todo lo que le diste al fútbol sudamericano. Sos una leyenda y un ejemplo de Creer en Grande. Hoy deja la Selección Argentina un campeón de la vida, el mejor jugador de todos los tiempos. Felicidades, Leo, y gracias por permitirme acompañarte en este momento? pic.twitter.com/K0mt0OJczL — Alejandro Domínguez (@agdws) October 7, 2026

Números de Mesi con Argentina

Lionel Messi jugó oficialmente 208 partidos con la selección de Argentina. El futbolista del Inter Miami aportó 126 goles y concedió 70 asistencias para la causa del conjunto Albiceleste. Así terminaron los 21 años de carrera de Messi con Argentina.

Messi no a ganado ninguna Copa Libertadores, pues es un torneo en el que aún no ha debutado. En competiciones Conmebol Messi ha levantado dos títulos: la Copa América de Brasil en 2021 y la Copa América de Estados Unidos en 2024.

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